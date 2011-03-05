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Dünya

MUHALİF ULUSAL LİBYA KONSEYİ KRİZ KOMİTESİ KURDU BİNGAZİ (A.A)

05 Mart 2011 22:05

-MUHALİF ULUSAL LİBYA KONSEYİ KRİZ KOMİTESİ KURDU BİNGAZİ (A.A) - 05.03.2011 - Libya'da Muammer Kaddafi yönetimine karşı Bingazi'de oluşturulan Ulusal Libya Konseyi, 3 üyeli kriz komitesi atadığını bildirdi. Harbiyeden ve dış işlerinden sorumlu iki kişinin de yer aldığı kriz komitesinin başkanlığına, Mahmut Cebril getirildi. Karar almayı kolaylaştırmayı hedefleyen komitede, askeri işlerin başına 1969 darbesinde Kaddafi'nin yanında yer alan, ancak daha sonra tutuklanan subaylardan Ömer Hariri'nin, dışişlerinin başına ise eski büyükelçi Ali İsavi'nin getirildiği belirtildi. Öte yandan Kaddafi'ye bağlı güçlerin, başkent Trablus'un batısında muhaliflerin kontrolündeki Zaviye'ye yeni bir saldırı başlattığı bildirildi. Bir görgü tanığı, kentte 20'den fazla tank gördüğünü kaydetti. Ayrıca muhalifler, çatışmaların ardından yeniden ele geçirdikleri stratejik petrol bölgesi Ras Lanuf'ta düşürülmüş bir savaş uçağı gördüklerini iddia etti.  Direnişe destek veren silahsız bir muhalif, "Uçağı ve ölü iki pilotu kendi gözlerimle gördüm" dedi. Silahlı bir direnişci de bunun bir savaş uçağı olduğunu ve parçalandıkları için uçakta kaç ceset bulunduğunu bilmediğini ifade etti.  Çatışmalar sırasında muhalifler, kendilerini kuşatan uçak ve helikopterlere ateş açmıştı.

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