Muhalif Müslümanların 'Yeryüzü Sofrası' Fatih'te kuruldu

Gezi Parkı'nda başlayan protestolar, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yeni bir eylem biçimine dönüştü. Muhalif Müslümanların çağrısıyla Ramazan'ın ilk günü Galatasaray Lisesi'nin önünden Taksim Meydanı'na kadar oluşturulan 'Yeryüzü Sofraları', bu akşam Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda kuruldu.

Antikapitalist Müslümanlar, dün gerçekleştirilen ilk 'Yeryüzü İftarı'nın ardından yaptıkları açıklamada eylem anlayışlarının öncülük değil, eşitçe hareket etme bilincine dayalı olduğunu vurgulayarak "Yeryüzü sofrası, yeryüzünde yaşayan herkesin ortak sofrasıdır" sözlerine yer verdi. Herkesin bulunduğu yerde 'Yeryüzü Sofrası' kurması çağrısı yapılan açıklamada, Antikapitalist Müslümanlar'ın bu akşamki iftar sofrasını Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda kuracakları söylendi.

Antikapitalist Müslümanlar'ın Facebook üzerinden yaptıkları açıklama şöyle:

Yeryüzü sofraları ile ilgili sosyal medyada sorulan sorularla alakalı yapılmasını gerekli gördüğümüz bir açıklamadır.

Antikapitalist Müslümanlar olarak bizim eylem anlayışımız da öncülük değil, eşitçe hareket etme bilinci vardır.

Biz sadece bir fikir ortaya attık. Bu fikrimizi de Devrimci Müslümanlar ve Emek Adalet grubundan arkadaşlarımızla da paylaştık. Sonrasında ise forumlara katılarak, forumlarda bu önerimizi paylaştık. Hemen hemen herkesten olumlu bir yaklaşım gelince, bir video hazırlayarak duyurusunu yaptık.

Bundan sonraki bütün organizasyon , çaba, katkı ve öncülük yeryüzü sofralarına iştirak eden herkesindir. Birçok yerde Antikapitalist Müslümanlar düzenledi denmesinden de rahatsızlık duyuyoruz. Biz sadece bir öneri de bulunmuş olduk.

Yeryüzü sofrası, yeryüzünde yaşayan herkesin ortak sofrasıdır. O yüzden herkesin bulunduğu yeri yeryüzü sofrasına dönüştürmesinin bu akşam ki eylem açısından anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Fatih'te bulunduğumuz için bu akşam yeryüzü sofrasını Fatih Saraçhane parkında kuracağız.

Yeryüzü sofrası ile oluşan tablo bir kişi ya da kurumun değil hepimizindir... Soframıza hep birlikte sahip çıkmaya ve soframızı yaşatmaya devam edelim.