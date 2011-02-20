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Dünya

MUHALİF LİDERLER BİR ARAYA GELİYOR MANAMA (A.A)

20 Şubat 2011 11:09

-MUHALİF LİDERLER BİR ARAYA GELİYOR MANAMA (A.A) - 20.02.2011 - Bahreyn'de muhalif liderler, iktidarla muhtemel görüşmeler öncesi strateji belirlemek üzere bir araya geliyor. Şii siyasi blokun liderlerinden Abdulcelil Halil, bugün yapılacak toplantılarda monarşinin diyalog teklifinin değerlendirileceğini, ancak doğrudan görüşmelerin gündemde olmadığını söyledi. Muhalif gruplar, Batı'nın stratejik müttefiki Bahreyn'de iktidara yönelik baskıyı artırmak için genel grev çağrısında bulunuyor. Bu arada yaklaşık bir haftadır protesto ve ölümcül çatışmaların sürdüğü Bahreyn'de dün gece de yüzlerce protestocu geceyi başkent Manama'da gösterilerin merkezi durumuna gelen İnci Meydanı'nda geçirdi.

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