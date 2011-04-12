Muhalif Libya’nın ABD’deki sesi Aujali: Türkiye aksini ispatlayana değin suçludur







YILDIZ YAZICIOĞLU Washington

y.yazicioglu@yahoo.com

Türkiye’nin Libya’daki halk ayaklanması karşısında takındığı tutuma yönelik tepkiler Amerika’da da yankı buluyor. Libya’da muhaliflerce oluşturulan Ulusal Konsey’in ABD Temsilcisi Ali Aujali, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerinin Libya halkı tarafından unutulmayacağını ve halkın destek beklediğini belirterek, “Türkiye aksini ispatlayana değin suçludur” dedi.





Libya’daki muhalif hareket Başkan Barack Obama yönetimi üzerinde kamuoyu baskını yaratmak üzere Washington’da düşünce kuruluşları ve basın aracılığıyla çağrılarda bulunmayı sürdürüyor. Libya’daki yeni hükümet yapılanması olarak Katar, İtalya ve Fransa tarafından resmen tanınan Ulusal Konsey’in ABD’deki temsilciliğini ise deneyimli diplomat Ali Aujali üstlendi. Aujali, dün Washington’da ABD Hazine Bakanlığı ile görüştükten hemen sonra ABD’nin Savunma Bakanlığı eski Müsteşarı Paul Wolfowitz’in evsahipliğinde American Enterprise Institute adlı kuruluşta konuşmacıydı.





Konuşmasında, ABD’den taleplerini de sıralayan Aujali, Muammer Kaddafi yönetimine ait banka hesaplarında “dondurulmuş” durumda 34 milyar dolar civarında kaynak bulunduğunu ve bunu Libya halkı olarak kullanmak istediklerini anlattı. Amerikalılara, “Bugün, şimdi harekete geçmelisiniz” diye seslenen Aujali, kesinlikle Kaddafi ya da ailesinden hiç kimse ile anlaşma yoluna gitmeyeceklerini sıkça tekrarladı. “Eğer O (Kaddafi) geride kalırsa bu sadece Libya halkına değil Amerika’ya da zarar verecektir” diyen Aujali, Libyalılar olarak sadece demokrasi ve özgürlük istediklerini ve bunun için böyle ağır bir bedel ödememeleri gerektiğini kaydetti. Her şeye rağmen ABD ve özellikle Arap Ligi’ne teşekkür ettiklerini açıklayan Aujali, Libya’nın gelecekte nasıl bir ülke olacağı konusundaki soruya karşılık ise, “Hiçbir şekilde fanatik bir rejim olmayacaktır. Libyalılar, demokrasi için, iyi yaşam koşulları için öldüler” diye konuştu.











“Türkiye, Kaddafi’yi aradan çıkarabilir”





Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Namık Tan ile de görüştüğünü açıklayan Aujali, Tan’ın elbette Türkiye’nin Libya politikasını savunduğunu ancak Türk Hükümeti’nden acilen tavır almasını beklediklerini vurguladı. Aujali, T24’ün sorusu üzerine, “Türkiye’nin Libya halkını desteklediğini ispatlaması gerekiyor ve Kaddafi'nin aradan çıkarılması için rol oynayabilir. Bunu (rolü) kabul edebiliriz. Ama bundan az ne olursa kabul edemeyiz. Belki şöyle de söylebilirim: Türkiye aksini ispat edene kadar suçludur” dedi.









“Erdoğan’a saygım var ama…”





Türk şirketlerince Libya’da çok sayıda yatırım yapılmış olduğuna dikkat çeken Aujali, bunun Türkiye’nin pozisyon almasını etkilediğini de ifade etti. Başbakan Erdoğan’a seçildiğinden beri kişisel olarak saygı duyduğunu söyleyen Aujali, şunları kaydetti:





“Sanıyordum ki kendisi ileri görüşlü, cesur ve disiplinli bir kişi. Fakat maalesef, Türkiye'nin pozisyonunu anlatan farklı demeçleri göz önüne aldığımızda, Libya halkı bunlardan hoşnut olmadı. Tarihte ilk kez Türkiye aleyhine Bingazi’de gösteriler yapıldığına şahit olduk. Türkiye insani yardım için gemi gönderdiğinde, Libya halkı ‘Teşekkürler insani yardım istemiyoruz sadece Libya halkına karşı adil olmanı istiyoruz' denildi.”





NATO üyesi ülke sıfatıyla Türkiye'nin büyük rol oynayabileceği fikirlerine katıldığını belirten Aujali, “Maalesef demeçler, Türkiye'nin Kaddafi rejimini desteklediğini gösterdi. Belki şimdi pozisyon değiştirmeye çalışıyorlar. Fakat Libyalılar, Erdoğan’ın Kaddafi ailesini yine geçiş hükümetine aday gösterme teklifini de unutmayacaklar” dedi. Aujali, Türkiye’nin önerdiği Kaddafi’nin oğlu Seyfül İslam gibi isimleri kast ederek, Kaddafi ailesiyle herhangi bir anlaşma yoluna gidilmeyeceğini tekrarladı.





Aujali, ABD’nin neden Libya’daki muhalif yönetim yapılanmasını tanımadığını yönündeki soruya karşılık ise, “Ben de bunu soruyorum. Ben de bunun yanıtını bilmeyi dilerdim” diye konuştu.