'Muhalif' isimlere Twitter soruşturmasında tutuklama talebi

Polisin 1 yıldır yaptığı inceleme sonucunda çok sayıda 'muhalif' isim hakkında sosyal medya hesapları nedeniyle soruşturma başlatıldı. İfadeye çağrılan Ertuğ Dinseven'in tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevkedildiği belirtildi.

Yeryüzü Postası'nın haberine göre, ‘Greif İşgal Direniş, Fotoğraf Sinema Emekçileri (Fosem), Öğrenci Kolektifleri, EHP, Taksim Gezi Parkı ve Acıbadem Dayanışması’nın da aralarında olduğu çok sayıda sosyal medya hesabı hakkında İstanbul Adliyesi Basın Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Hesaplar hakkında, 2017 yılından bu yana İstanbul Emniyeti Siber Suçlar bürosu tarafından inceleme yapıldığı, hesaplarla ilişkilendirilen kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Afrin operasyonu, Gezi direnişi anması ve işçi direnişleri gibi çeşitli konularda yapılan paylaşımlar da soruşturma konusu yapıldı.

Acıbadem dayanışması tweetlerinden dolayı ifadeye çağrılan Ertuğ Dinseven, savcılıktan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevkedildi.

Başka isimler hakkında da tutuklama talebi gelebileceği iddia ediliyor.