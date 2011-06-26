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Dünya

MUHALİF HU JİAN EV HAPSİNE ALINDI  PEKİN (A.A)

26 Haziran 2011 11:44

-MUHALİF HU JİAN EV HAPSİNE ALINDI  PEKİN (A.A) - 26.06.2011 - Halkı isyana teşvik etme suçlamasıyla 2008'de hapis cezasına çarptırılan Çinli mulalif Hu Jia, ev hapsine alındı.   Çin'de en geniş insan haklarının sağlanması konusunda mücadele edenlerin önde gelen isimlerinden olan Hu, bir süredir serbest bırakılmaya başlanan muhaliflerin sonuncusu oldu. Muhalif sanatçı Ai Weiwei de 3 aylık gözaltı sonucu serbest bırakılmıştı.   2008'de Avrupa Parlamentosu'nun insan hakları alanındaki Saharov Ödülü'nün verildiği Hu, AIDS hastaları ve kimsesiz çocuklar için yaptığı eylemlerle tanınıyordu. Hu, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda kargaşa çıkarmak amacıyla yabancılarla işbirliği yapmakla suçlanarak mahkum edilmişti.  AP'nin yorumunda, muhaliflerin son dönemde serbest bırakılmaya başlandığı, bunun, Çin'in Arap ülkelerindeki gibi ayaklanmalardan çekinmesiyle paralellik içinde olduğu iddia edildi.

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