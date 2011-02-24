Muhalif güçler Kaddafi'ye 50 km uzaklıkta!

T24





Ölü sayısı 1000’i aştı

Paralı askere 18 bin $



Devrim bayrağı çektiler





Petrol kuyularına sabotaj



2 bin ceset iddiası



İçişleri Bakanı kaçırıldı



Cuma günü bu iş bitecek!



Toplu göç endişesi



İsyamcılar silahları, saf değiştiren askerlere teslim etti!







Pilotlar atladı, uçak çakıldı



45 bin kişilik ordudan 40 bin asker isyan saflarına katıldı. Muhalifler başkentin 50 km yakınına kadar kontrolü ele geçirdi. Kaddafi son koz olarak petrol kuyularına sabotaj emri verdi. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:Libya’daki isyanın 10’uncu gününde isyancılar ordunun büyük bölümünün kendilerine katılması sonrasında ülkede kontrolü büyük ölçüde ele geçirmeyi başardı. Libya’nın çölleri dışındaki yerleşim merkezlerinin çoğunda askerler silahlarıyla birlikte muhalif saflara geçti. Tobruk, El Bayda, Bingazi gibi kentlerde askerler Kaddafi karşıtı pankartlar taşıyarak eylemlere dahi katıldı. Libya’da Kaddafi’nin kendisine karşı darbe yapılmasını engellemek için kasıtlı olarak zayıf bıraktığı ordudaki 45 bin askerin 40 bini ya muhaliflere katılmış durumda ya da emirleri uygulamayı reddediyor.Kaddafi bu durum karşısında 44 helikopterle son kale olan Trablus’a Afrika ülkelerinden getirdiği paralı askerleri yığdı. Çatışmaların ilk günlerinde Kaddafi’nin günlük 500-2000 dolar verdiği askerlerin şimdi adam başı 18 bin dolar para aldıkları iddia ediliyor. Çad, Nijerya ve Gine’den gelen askerler, sokakta kimi şüpheli görürse vurma özgürlüğüne sahip.Muhalefet tarafından Facebook’a gönderilen yeni video kayıtlarında hükümet karşıtı çok sayıda göstericinin Trablus’un 50 kilometre batısındaki Zaviya’da bir binaya, Kaddafi öncesi monarşi dönemine ait bayrağı asmalarının görüntüleri yer aldı. Emirleri dinlenmeyen ve her geçen gün ülkede iktidarı sarsılan 42 yıllık diktatör Kaddafi, 75 dakikalık TV konuşmasında söylediği gibi, “kanının son damlasına kadar çatışma ve ölmeden gitmeme” yolunu tercih etti. Son çare olarak elindeki en büyük silah olan petrol kartını oynadı. Dünya petrol arzının yüzde 2’sini sağlayan Libya, Avrupa’ya bütün petrol ihracını kesti.Amerikan Time dergisi Kaddafi’nin ülkenin güneyinde bulunan petrol kuyularına da sabotaj yapılması emrini verdiğini duyurdu. Kaddafi’nin böylece dünyaya, “Ya burada kalırım ya da tüm dünyayı kaosa sürüklerim” mesajı vermek istediği ifade edildi. Kaddafi’nin bu petrol şantajı sonrasında dünyada petrol fiyatları çıldırdı. Bir haftalık artış yüzde 12’ye çıktı. Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, “Libya ile tüm ekonomik bağlar kesilsin” dedi.Kaddafi petrol silahıyla da kalmadı, isyancılara destek verdiği gerekçesiyle El Cezire televizyonunun sinyalini tamamen bloke etti, internet erişimini de engelledi. 10 günlük çatışmaların bilançosu konusunda ise çelişkili rakamlar geliyor. Resmi kaynaklar ölü sayısının 600’ü aştığını belirtse de Libya’nın en önemli uluslararası ticaret partneri olan İtalya’nın Dışişleri Bakanı Frattini kendilerine gelen bilgilerde ölü sayısının 1000’i aştığını gösterdiğini söyledi.Öte yandan bağımsız kaynaklar sadece Bingazi bölgesinde 2 bin ceset olduğunu belirtiyor. Adalet Bakanı ve birçok ülkedeki elçilerin istifasının ardından kendisinin de görevi bıraktığını açıklayan İçişleri Bakanı dün çeteler tarafından kaçırıldı.İsyancıların eline geçen bölgelerde halk kent idarelerini kurdu. Mısır sınırındaki muhafızlar kaçtığı için yerel aşiret büyüklerinin muhafızlarının yerine yerel komiteler kurduğu belirtildi. Protestocular, Trablus’un 800 kilometre doğusundaki Acdabiya kentinin bütün yollarını kontrol ettiklerini ve Sitre Körfezi çevresindeki ana petrol sahalarına ilerlediklerini öne sürdü. İnternette organize olan ve kendilerine 17 Şubat hareketi adını veren genç muhalifler, bütün polis ve silahlı kuvvetler birimlerine ile Libyalılar’a cuma günü başkent Trablus’a yürüme çağrısı yaptı. Kaddafi iktidarının cuma günü devrileceğini belirttiler.Kızılhaç örgütü, son iki gün içinde Libya-Tunus sınırından 6 bin Tunus ve Libyalı’nın geçtiği, bu durumun da toplu göç endişesini doğurduğunu açıkladı. Göçün devam etmesi turumunda Tunus ekonomisinin büyük zarara uğrayabileceği belirtildi. Öte yandan İtalya’dan da benzer bir endişe açıklaması geldi. Hükümet yetkilileri sadece bu yıl en az 300 bin Libyalının İtalya’ya kaçak girmeye çalışacağını tahmin ediyor.Libya’daki isyanın merkezi Bingazi’de halk, Kaddafi güçlerinin şehirden çekilmesinin ardından ordu depolarından yağmaladıkları silahları ve zırhlı araçları kendi saflarına geçen askerlere teslim etti. Ülkenin doğusundaki askerler de bölgede artık Kaddafi’nin emirlerinin geçerli olmadığını bildirdiler.Libya’da yayınlanan Kurina Gazetesi’nin haberine göre hava kuvvetlerine ait bir uçak, pilotların Bingazi’yi bombalama emrini reddederek paraşütle atlamasının ardından düştü. Kaptan pilot Attia Abdül Salim el Abdali ve yardımcı pilot Ali Ömer Kaddafi, Rus yapımı Sukhoi-22 tipi uçaktan paraşütle atladı. Kontrolsüz kalan uçak Bingazi kenti yakınlarında yere çakıldı.