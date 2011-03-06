-MUHALİF GÜÇLER, EL NAVFALİYA'YI ELE GEÇİRDİ RAS LANUF (A.A) - 06.03.2011 - Libya'da, ülkenin batısına doğru ilerleyen muhalif güçlerin El Navfaliya kasabasının denetimini ele geçirdiği bildirildi. Ülkenin doğusundaki muhalif güçlerin komutanı Beşir Abdulkadir düzenlediği basın toplantısında, muhalif güçlerin dün denetimini ele geçirdiği Bin Cevad kentinin batısındaki El Navfaliya kasabasını da ele geçirerek Muammer Kaddafi'nin güçlü kalesi konumundaki Sirte'ye bir adım daha yaklaştıklarını duyurdu. -TAHLİYE EDİLEN ÇİNLİLERİN TAMAMI ÜLKELERİNE DÖNDÜ Libya'dan tahliye edilen Çinlilerin tamamının ülkelerine döndüğü bildirildi. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Libya'dan 35.860 Çin vatandaşının tahliye edildiği belirtildi. Libya'dan ayrılan son grup Çin vatandaşını getiren charter uçak dün yerel saatle 23.15'te (TSİ 15.15) Şanghay'a vardı. Uçakta Libya'dan Malta'ya giden 149 Çin vatandaşı bulunuyordu. Bakanlık açıklamasında, 22 Şubatta başlayan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949 yılından bu yana yürütülen en büyük tahliye operasyonunda, yerel charter uçaklarla 12, askeri uçaklarla da 12 sefer yapıldığı, 5 kargo gemisi ve bir koruma gemisi kullanıldığı, 25 yabancı charter uçak ve 11 yabancı gemi ile 100 otobüs kiralandığı kaydedildi. Açıklamada, Çin hükümetinin 23 Şubattan itibaren Trablus, Bingazi, Msaltata ve Sabha'ya tahliye işlemlerine yardım etmek için çalışma grupları gönderdiği hatırlatıldı.