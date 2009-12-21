Muhalif din adamı Muntazari öldü

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Muntazeri kimdi?

İsfahan, Necefebad ve diğer kentlerden binlerce kişi, yarın yapılacak cenaze töreni için Kum'a gitmeye başladı.Muntazeri 87 yaşında hayata veda etmişti. Torunu Nasır Muntazeri, dedesinin uykusunda öldüğünü söylerken, İran televizyonunun internet sitesinde Muntazeri'nin astım ve damar sertliği rahatsızlıklarının bulunduğu belirtildi.Ölümü üzerine birçok muhalefet yanlısı ayetullahın, Muntazeri'nin evinde toplandığı belirtiliyor.Büyük Ayetullah Muntazeri, yıllarca yönetimi, İslam adına diktatörlük uygulamakla suçlamış ve eleştirilerine Hazirandaki tartışmalı seçimlerden sonra da devam etmişti.Bu tutumu Muntazeri'yi muhalefetin gözünde adeta kahraman yapmıştı. Statüsünden dolayı Muntazeri'nin eleştirileri de daha etkili oluyordu.Muntazeri, bir zamanlar İslam devriminin kurucusu Ayetullah Humeyni'nin halefi olarak gösteriliyordu, ancak Humeyni'nin 1989'da ölümünden birkaç ay önce ikisinin arası bozulmuştu.Büyük Ayetullah Muntazeri, 1997'de, Humeyni'nin yerine geçen Ayetullah Ali Hamaney'in bu görev için yetersiz olduğunu söylemesi üzerine Kum'da ev hepsine alınmış, bu ceza 2003'te kaldırılmıştı.Ancak Muntazeri muhalefetine devam ederek, 1979 İslam devriminden sonra gelmesi beklenen özgürlüğün hiçbir zaman gelmediğini söylemişti.Ev hapsine alınmasından sonra resmi medya Muntazeri'den söz ederken dini unvanlarını kullanmamaya başladı. Muntazeri hakkında konuşmak uygun bulunmadı, kendisine ders kitaplarında yapılan göndermeler ve sokaklara verilen isimleri kaldırıldı.Geçen yazki tartışmalı seçimden sonra hükümet yanlısı güçler, kendisinin bunadığını ve yandaşlarının onun adına fikirler öne sürdükleri söylentisini yayarak Muntazeri'nin halk üzerindeki etkisini azaltmaya çalışmışlardı.