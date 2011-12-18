Muhalefetteyken açtırdığı dava başına dert oldu

T24 - Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar beldesinin Belediye Başkanı Uysal, muhalefetteyken 116 vatandaşın belediye aleyhine dava açmasına öncülük etti. Dava, Uysal Başkan seçilince sonuçlandı ve belediyeye haciz geldi.



Vatan'ın haberine göre; Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar beldesinin dönemin Belediye Başkanı ANAP’lı Adem Tuna, belediye binasını yaptırmak üzere 116 üyeli Almancılar Yapı Kooperatifi’nin 3 dönümlük arazisini kamulaştırdı. Bugün kullanılan belediye binası, arazi üzerinde yükselirken ANAP’lı Başkan Tuna’nın rakibi DP’li Tuncay Uysal, kooperatif yöneticilerine öncülük edip arkadaşı olan avukata yönlendirdi ve belirlenen kamulaştırma bedeline itiraz etmek üzere dava açılmasını sağladı. 2002 yılında açılan dava çeşitli nedenlerle 2011 yılına kadar sürdü.

Belediyeye haciz şoku



Bu süreçte de muhalefette olan Tuncay Uysal Belediye Başkanı seçildi. Kuşadası Asliye Ceza Mahkemesi Davutlar Belediyesi’nin, 116 kişiye, kişi başı 8 bin 500’er TL ile avukatlık ve yargılama giderleri dahil olmak üzere toplam 1 milyon 151 bin lira ödenmesi kararlaştırdı. Belediye avukatları davaya itiraz etti, ancak yaklaşık bir ay önce Yargıtay da kararı onadı. Muhalefetteyken açtığı davanın cezasını çekmek zorunda kalan DP’li Belediye Başkanı Tuncay Uysal, istenen parayı ödeyemeyince, arkadaşı da olan mağdurların avukatı, belediyenin tüm hesaplarına haciz koydurdu. İki dönemdir başkanlık yapan Tuncay Uysal, “O dönemde vatandaşa öncülük ettim. Haklarını aramalarını sağladım. Avukata kendim götürdüm. Bugün mahkemenin verdiği karar sonrası kazandıkları parayı ben ödemek zorunda kalıyorum.



51 bin liralık avukat ve yargılama giderlerini ödedik. Yıl sonu olduğu için bütçemizden mahkemenin belirlediği rakamı ödeyemeyince avukat, İller Bankası gelirlerimiz de dahil olmak üzere tüm hesaplarımıza haciz koydurdu. Bunun üzerine 200 bin lira ödeyerek hacizi kaldırdık. Böyle olacağını düşünememiştim” diye konuştu.

‘Buyursun ödesin’



Anavatan Partili Davutlar eski belediye Başkanı Adem Tuna, “O zaman İstimlak Yasası’na göre tespit yapıldı, parası bankaya yatırıldı. İtiraz etmek vatandaşın en doğal hakkıydı.



O zaman da onlara öncülük yapan Tuncay Uysal, madem o kadar ödenmesi için çaba gösterdi, buyursun ödesin. Belediyelerde devamlılık esastır. ’Allah, herkesin gönlüne göre versin’ diye bir söz vardır. Tuncay, beyin de gönlüne göre verdi” dedi.





