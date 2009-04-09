Muhalefetten Saakaşvili'ye 1 gün!

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, bugün öğle saatlerinde başlayan protesto gösterisini düzenleyen muhalefet partileri, cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'ye istifa etmesi için 24 saat süre verdiler.



Muhalefet temsilcileri, gün boyunca parlamento binası önünde yaptıkları konuşmalarda, Mihail Saakaşvili'nin 1 gün içinde istifa etmemesi durumunda, planlarının sonraki aşamasına geçeceklerini duyurdular.



Gösteride okunan ortak çağrıda, Saakaşvili'nin, halkın iradesine kulak vererek istifa etmesi istendi. Muhalefetin çağrısında, bunun "hükümet için son şans" olduğu uyarısı yapıldı.



Göstericilere, sabaha dek parlamento önünden ayrılmamaları çağrısı yapan liderler, yarın öğle saatlerinde tüm destekçilerinin yeniden alanda toplanmasını istediler. Gündüz saatlerinde onbinlere ulaşan sayıları azalsa da göstericiler, kentin en büyük bulvarı Rustaveli Caddesi'ni trafiğe kapalı tutmayı sürdürüyorlar.



Hükümet temsilcileri ise muhalefetin, "ültimatom yerine diyalog dilini kullanmaları gerektiğini" söylediler.



Gürcistan İçişleri Bakanlığı, ülkeye gelen yabancı gazeteciler için parlamento yakınındaki Marriott Oteli'nde bir basın merkezi kurdu. Gösteri sırasında, katılımcılar arasındaki ufak çaplı tartışmalar dışında herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmadı.



Bakanlık yetkilileri, polis kaynaklarına göre gösteriye 25 bin kişinin katıldığını kaydettiler. Katılımcı sayısının resmi rakamın çok üzerinde olduğu, ancak muhalefetin daha önce açıkladığı gibi 150 bine de ulaşmadığıbelirtiliyor.



Tiflis ile eşzamanlı olarak bugün Batum kentinde de muhalif grupların gösteri yaptıkları bildirildi.

