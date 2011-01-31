-MUHALEFETTEN MÜBAREK'E ÜLTİMATOM KAHİRE (A.A) - 31.01.2011 - Önü alınamayan protesto gösterilerine sahne olan Mısır'da, muhalefet, Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'e cuma gününe kadar iktidardan gitmesi için süre tanıdı. Kifaye Hareketi, 6 Nisan Hareketi, Vafd Partisi, Gad Partisi ve Müslüman Kardeşler'in bazı üyeleri, cuma gününe kadar iktidardan gitmesi için süre tanıyarak Mübarek'e ültimatom verdi. Bu arada, Mısır'ın en üst düzeydeki dini otoritesi sayılan El Ezher Şeyhi Ahmet El Tayyib'in, bugün devlet televizyonundan halka hitaben yaptığı konuşmada, halka karşı nazik tutumundan dolayı orduyu övdüğü bildirildi. Halka sakin olma çağrısında bulunan El Tayyib, ülkeyi korudukları ve sahip çıktıkları için teşekkür ettiği gençlere hitaben, "Döküp kırmayın, zarar vermeyin, yakmayın. Bunlar Mısır'ın mallarıdır. Ülkenizi koruyun" dedi. Ne El Tayyib'in konuşmasının, ne de yeni hükümetin açıklanmasının göstericileri yatıştırmaya yettiği ülkede, protestoların sürdüğü bildirildi. Sokağa çıkma yasağını delerek başkent Kahire'nin Tahrir meydanında toplanan binlerce göstericinin diğer günlerin aksine bugün ABD'nin aleyhine de slogan attığı gözlemlendi. Göstericilerin, "Hüsnü Amerika'ya git", "Amerika, seviyorsan Hüsnü'yü kabul et" şeklinde slogan attıkları dikkati çekti. -AB'DEN MÜBAREK"E "HALKININ ŞİKAYETİNE CEVAP VER" ÇAĞRISI- AB Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ise halkının gitmesini istediği Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'e "halkının meşrü şikayetlerine cevap ver" çağrısı yaptı. AB Dışişleri Bakanları toplantısında basına konuşan Ashton, Mısır'da tüm muhalefet partileri ve toplumun tüm kesimleriyle açık ve ciddi bir diyalog içine girilerek barışçıl bir çıkış yolu bulunmasını istedi. Mısır halkının gitmesini istediği, 30 yıldır dikta rejimiyle ülkeyi yöneten Mübarek'in geleceği hakkında konuşmaktan kaçınan Ashton, "Mısır halkının meşru şikayetlerine cevap verilmeli. Onların adaletli ve daha iyi bir gelecek beklentisi acil, somut ve kararlı cevaplarla ve gerçek adımlarla karşılanmalı" dedi. AB'nin geçiş döneminde atacağı her adımda Mısır'a yardıma hazır olduğunu vurgulayan Ashton, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarını inşa etmek ve desteklemek için bu ülkenin yanında olacaklarını belirtti. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague da Mısır'da düzenli geçiş yolunun "daha geniş tabanlı bir hükümete, serbest ve adil seçimlere ve gerçek ve görünür reformlara" dayandığını söyledi.