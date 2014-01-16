Muhalefetten HSYK düzenlemesine Anayasa Komisyonu atağı

Hülya Karabağlı / ANKARA

AKP, HSYK düzenlemesini Salı günü TBMM Genel Kurulu’na getirmeyi planlıyor. CHP kanadından gelen ret kararını değerlendiren AKP yöneticileri ‘yola devam’ edeceklerini açıkladı. Anayasa değişiklik önerisine daha önce destek vereceğini açıklayan BDP, kararından geri adım atmayacağını bildirdi. Ancak, AKP ile BDP’nin sandalye sayısı bir anayasa değişikliği için yetmiyor. Üye tam sayısının üç iki oranı yani 367 rakamını bulmaları gerekiyor. Anayasa değişiklikleri gizli oyla yapılıyor.

HSYK, Anayasa Komisyonu’nda

Meclis’te HSYK mücadelesinde her şey bitmiş görünmüyor. CHP ve MHP Anayasa Komisyonu’nun toplantıya çağrılmasını sağladı. Muhalefet, buna ikinci raund diye bakıyor. Pazartesi günkü toplantıya CHP, MHP ve BDP’li üyelerin tam kadro katılması bekleniyor. CHP’li Atilla Kart ve Rıza Türmen, kanun teklifinin ‘Anayasa uygunluk’ yönünden incelenmesinin şart olduğuna dikkat çekmişlerdi.

Pazartesi ne olur?

TBMM iç tüzüğüne göre, komisyonlar üye tam sayısın üçte biri ile toplanıyor. Yani 9 milletvekili toplantı için yeterli oluyor. Karar almak için komisyonda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu gerekiyor.