Muhalefetten Gül'e veto baskısı

T24 - CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e mektup yazarak, emekli milletvekili maaşlarıyla ilgili yasal düzenlemenin TBMM’ye iadesini istedi. Kılıçdaroğlu mektubunda, "90 yıla yaklaşan parlamento deneyimimiz, artık ‘yangından mal kaçırırcasına düzenleme yapma’ hakkını bize vermemelidir" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Cumhurbaşkanı şike ve teşvik yasasında duymuş olduğu vicdani rahatsızlığı burada duyuyorsa veto etmek suretiyle TBMM’ye tekrar iade edebilir” yorumunda bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun Gül’e yazdığı mektup şöyle:



Etik değerler önemli



“Cumhurbaşkanım, zat-ı alilerinin malumu olduğu üzere, milletvekilleri ve emeklilerinin aylıkları ile ilgili düzenlemeler, öteden beri kamuoyunun ilgisini çekmiştir. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilip, zat-ı alilerinin onayına sunulan ‘Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun da kamuoyunda yoğun olarak tartışılmaktadır. Cumhurbaşkanım, milletvekilleri ile emeklilerinin özlük haklarının yasayla düzenleneceği malumlarıdır ama bu yasalaşma sürecinin ’demokrasinin ve etik değerlerin’ gereklerine uygun olarak gerçekleştirilmesi, yasaların toplum vicdanında kabul görmesi açısından çok önemlidir. Bir ‘gece yarısı önergesiyle’ aylıklarda olağan dışı artış öngören düzenlemeler, doğal olarak kamuoyunun tepkisini çekecektir. Bu tepkinin sonuçta, parlamentonun itibarını yaraladığı açıktır. Oysa milletvekili ve emeklilerinin aylıklarına zam yapılacaksa, bunun önceden kamuoyunun bilgisine sunulması, gerekçelendirilmesi ve daha sonra TBMM’nin gündemine taşınması gerekir. 90 yıla yaklaşan parlamento deneyimimiz, artık ’yangından mal kaçırırcasına düzenleme yapma’ hakkını bize vermemelidir. Parlamentomuzun itibarını korumak, Parlamentonun halka güven veren bir konumda olmasını sağlamak, kuşkusuz hepimizin görevidir. Cumhurbaşkanım, yapılan düzenlemenin anayasayla uyumunu zat-ı aliniz elbette ki takdir edeceklerdir ama daha önemlisi, yukarıda bilginize sunmaya çalıştığım etik değerlerdir. Bu bağlamda, söz konusu yasanın bir kez daha görüşülmek üzere TBMM’ye iadesini zat-ı alilerinin yüksek takdirlerine sunarım.”

MHP lideri: Vetoya katkı sağlayabiliriz...



Bahçeli, “Cumhurbaşkanı şike ve teşvik yasasında duymuş olduğu vicdani rahatsızlığı burada duyuyorsa veto etmek suretiyle TBMM’ye tekrar iade edebilir” dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Tarsus Belediyesi’nin açılış törenine katıldı. Bahçeli, törende gazetecilerin milletvekilleri emekli maaşlarına yapılan zamma ilişkin soruya şu yanıtı verdi:



“TBMM Başkanı bu değerlendirmeyi kimin üzerinden yapıyor? Bilmemiz mümkün değil. Ancak TBMM’de emekli milletvekillerinin, farklı dönemlerde emekliye ayrılması sebebiyle, emekli maaşlarındaki farklılıkları yeniden düzenlemek amacıyla, TBMM’de temsil edilen siyasi partilerin görüş birliği içerisinde bu değişikliğin ve düzenlemenin yapılması arzusu ve bu arzunun yerine getirilmesinde ortaya çıkan farklı önergelerin oylanması ile beraber 217 milletvekilinin kabul oyu, 29 milletvekilinin ret oyu ile bu değişiklik yapılmıştır. MHP’nin o anda Meclis’te bulunan 10 değerli milletvekili hayır oyu kullanmıştır. Şimdi TBMM’den çıkan bu yasa Cumhurbaşkanı’nın önündedir. Cumhurbaşkanı şike ve teşvik yasasında duymuş olduğu vicdani rahatsızlığı burada duyuyorsa veto etmek suretiyle TBMM’ye tekrar iade edebilir. Ancak MHP olarak seçimlerden önce emeklilerin intibak yasasının yeniden düzenleneceğine dair, diğer siyasi partilerle beraber milletimize vermiş olduğumuz vaatler vardır. Emeklilerin yeniden düzenlenmesi için intibak yasasının Meclis’e getirilmesi halinde, MHP üzerine düşen gayreti gösterecektir. Cumhurbaşkanı veto ederse, veto edilen yasayı da geneldeki emeklilerin intibak yasası içerisinde tekrar gözden geçirmek suretiyle toplumu rahatsız etmeyecek bir düzenlemeye katkı sağlayabiliriz.”

AKP: İade etmesi mümkün değil



Köşk’ün milletvekili emekli aylıklarını artıran yasayla ilgili kararı merakla beklenirken, AKP kanadından Cumhurbaşkanı Gül’ü “kıyak” düzenleme konusunda “vicdan ile cüzdan arasında sıkıştırmaya” yönelik bir değerlendirme geldi.



AKP’nin etkin bir ismi Vatan gazetesinden Deniz Güçer'e şu görüşleri dile getirdi:



“Cumhurbaşkanı’nın Anayasa’ya aykırılık gerekçesiyle bu yasayı veto etmesi mümkün değil. Anayasa milletvekili ödenek ve yollukları ile emekli aylıklarının yasa ile düzenlenmesine hükmediyor. Bu Emekli Sandığı yasası değişikliğiyle yapılmış. Buna rağmen Anayasa’ya aykırılık gerekçesiyle nasıl veto gelir? Genel Kurul tutanakları milletvekili emekli aylıklarının Cumhurbaşkanı’na endekslenmesine ilişkin düzenlemenin 4 partinin ortak iradesi ve desteğiyle kabul edildiğini gösteriyor. Veto kararı, gösterilen bu iradeyi ezmek olur. Cumhurbaşkanı, milletvekili emekli aylıklarını gerekçe göstererek yasayı veto ederse kendi maaşını tartışmaya açmış olur. Düzenleme ile vekillerin emekli aylıkları Cumhurbaşkanı’nın aylık ödeneğine, emekli aylığına endekslendi. Düzenleme ile fahiş artış sağlandı eleştirilerine dayanarak veto kararı alınırsa, bu Cumhurbaşkanı’nın kendi aylığının yüksek olduğunu kabul ettiği anlamına gelir. Cumhurbaşkanlığı ödeneğini, buna bağlı olarak da Cumhurbaşkanlığı emekli aylığını Köşk kendi belirliyor. Çünkü bunlar Köşk bütçesiyle belirleniyor, bütçeyi de Köşk hazırlıyor. Emekli tutarının ne olacağı aslında Cumhurbaşkanı’nın elinde. Toplumsal vicdan ve tepki de veto gerekçesi olamaz çünkü yapılan artışın toplum vicdanını zedeleyip zedelememesi Cumhurbaşkanı’nın elinde. Vicdanen rahatsız oluyorsa maaşını düşürür, buna bağlı olarak vekillerin emekli aylıkları da azalır.”

Başbakan ‘Evet’ dedi



AKP kurmayı olası bir veto halinde partilerinin tutumunun ne olacağı, vetolu şike yasasında olduğu gibi “aynen iade” yoluna mı gidileceği yoksa düzenlemeden vazgeçilmesi yolunun mu tercih edileceği sorusuna ise, “Başbakan bir şeye evet dedikten sonra ne zaman tavır değiştirmiş? Kemal Kılıçdaroğlu mu ki çark etsin” karşılığını verdi.



