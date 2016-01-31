Muhalefetten görüşmeleri terk etme tehdidi

BM sponsorluğunda yapılan Cenevre‘deki Suriye görüşmeleri kapsamında, cumartesi günü

Yüksek

Müzakere Komitesi'nden bir delege BM temsilcileriyle görüştü.

Komite sözcüsü Salim el Mislet, “Burada öncelikle insani konuları görüşmek için bulunuyoruz ve bu olursa

görüşmelere başlayacağız. Eğer olmazsa müzakere de olmayacak ve burada kalmamız için de bir sebep

olamayacak“ dedi.

Yüksek Müzakere Komitesi, BM'nin Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura ve Suriye hükümeti

delegasyonu arasında cumartesi günü yapılan görüşmeyi de boykot etti.

Salim el Mislet, Komite'nin gün içinde de Mistura ile

görüşerek Suriye hükümetinin isyancıların elinde

bulunan bölgelerdeki işgali sonlandırması, muhalefet savaşçılarınca kontrol edilen bölgelerde Rus

ve Suriye

bombardımanının sona ermesi ve tutukluların salınması gibi diğer insani konuları tartışacaklarını söyledi.

El Mislet, "Bu müzakereyi başarıya ulaştırmayı çok istiyoruz ancak diğer tarafa sormalısınız. Diğer taraf

Suriye halkını temsil ediyormuş gibi davranıyor. Aslında Suriye halkını öldürüyor. Biz Suriye'nin geri kalan

çocuklarını kurtarmak için buradayız“

ifadelerini kullandı.

Muhalefet delegeleri, geçiş sürecinde Suriye'yi

yönetecek bir kurul talep ediyor ve bunda Beşar Esad'ın

hiçbir rolü olmamasını istiyor.

Suriye'deki en büyük Kürt grubu PYD'nin temsilcileri

ise müzakerelerden çıkarılınca cumartesi günü

Cenevre'den ayrıldı.

