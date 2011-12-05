Muhalefetten faili meçhul komisyon kurulmasına tam destek





Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA - Yakınlarını siyasi cinayetlere kurban veren ailelerin oluşturduğu Toplumsal Bellek Platformu, 22 ay sonra yeniden geldikleri TBMM’de, insanlığa karşı işlenen suçlarda ‘zamanaşımı’ kavramının kaldırılması, cinayetlerin Meclis çatısında araştırılması taleplerinde muhalefetten tam destek aldı.





22 ay önce dönemin grup başkanvekili Bekir Bozdağ ile görüşen Platform, AKP kanadından gelecek olumlu yanıtı uzun bir süre bekledi. “Biz partiler üstüyüz” diyerek umutların suya düşmediği vurgusunu yapan Platform sözcüsü Abit Dursun, yarın öğleden sonra TBMM Başkanı Cemil Çiçek’le görüşüleceğini açıkladı.

Muhalefet: Araştırma komisyonu kuruluna kadar



Toplumsal Bellek Platformu’nun aileleri, ‘Doğan Öz’, ‘İlhan Erdost’, Turan Dursun’, ‘Uğur Mumcu’, ‘Behçet Aysan’, ‘Musa Anter’, ‘Hasan Ocak’, Metin Altıok’, Mehmet Zeki Tekiner’, avukat Şanal Saruhan, CHP ve BDP Grubu’nun sözcüleri ile bir araya geldi. CHP ve BDP’nin siyasi cinayetlerin aydınlatılması için 15 kez verdikleri Meclis Araştırması önergeleri gündeme getirildi. Muhalefet, araştırma komisyonlarının iktidar partisi AKP tarafından reddedildiğine dikkat çekti. Platform sözcüsü Abit Dursun’un tablodaki olumsuzluğa rağmen bu yönde geri adım atılmaması sözlerine muhalefetten ‘yılmadan devam edeceğiz’ yanıtı verildi.

Abit Dursun: Toplu kıyımlar da sürer



CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile düzenlenen ortak basın toplantısında Abit Dursun, Sivas davasına herkesten destek beklediklerini söyledi ve “Zamanaşımı kavramı olduğu sürece toplu kıyımlar da devam eder” dedi. “İnsanlık suçunun partisi, siyasi görüşü olmaz” diyen Abit Dursun, 22 ay önce aynı taleple geldikleri TBMM’de bugün kabinenin bakanı olan Bekir Bozdağ’dan Araştırma Komisyonu kurulması yönünde olumlu bir izlenim edindiklerini hatırlattı. Bu süreçte, muhalefetin çabasına rağmen Araştırma Komisyonu kurulamadığına dikkat çeken Dursun, “Bizim Meclis’ten başka gidebilecek yerimiz yok. Hiçbir partiye ön yargımız yok. AKP’den randevumuza olumlu yanıt bekliyoruz. Biz, tarihe bir not düşmek istiyoruz” dedi.

Muharrem İnce: Biz unutursak adam olamayız



CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, platform üyeleri kendilerini tanıtırken, hayatının gözlerinin önünden akıp geçtiğini ifade ederek, ''Her bir olayı tek tek hatırlıyorum'' dedi.





İnce, faili meçhul cinayetlerin çok uzun bir süreden beri çözülemediğini belirterek, ''Yitirdiklerimizin hepsi bizim değerimiz. Biz onları unutursak, biz olamayız zaten. Sahip çıkmazsak unutursak biz olamayız. İnsan olamayız. Devrimci olamayız. Solcu olamayız. Adam olamayız.”



İnce, yargının bilinçli olarak geciktirildiğini iddia ederek şunları söyledi:



“18 yıldır yargının gecikmesi, geciktirilmesi, 'ya unutulmuş işte. Türkiye'de yargı böyle. 'Bu değil. Bu bilinçli, bilerek ve derin devletle AKP arasında illiyet vardır, bir bağ vardır. Bunun adı bu. Yani başka bir şey değil. Yargı gecikmiş, Türkiye'de böyle onlarca dosya var. 'İşte ne yapalım Türkiye'de adalet böyle işliyor' diyerek olaya böyle bakamayız. O avukatlardan birisi bugün kabinede yer alıyorsa, insanları diri diri yakanların avukatı kabinede yer alıyorsa, 18 yıldır üzerine gidilmiyorsa ve bunun 9 yılında AKP varsa, derin devletle AKP arasında illiyet vardır”.

Buldan: Tetiği çekenler yargılanmıyor



BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, “Biz birçok eylemde bir araya gelmiş, mücadele etmiş insanlarız. Faili meçhul cinayetlerin ortaya çıkması için yıllarca mücadele ettik. Tetiği çekenler şu anda yargılanmıyorlar. Bizler ağzımızı açtığımız her konuda yargılandık. Bizler BDP olarak çok mücadele ettik. Araştırma Komisyonu kurulması için mücadele ettik. 8 yıllık AKP hükümeti döneminde 'faili meçhul cinayetler bizim dönemimizde işlenmedi' denildi ama şu anda da faili meçhul cinayetler işleniyor.



Faili meçhul cinayetler ile ilgili birkaç kişi tutuklanıp ifadeleri alınıyor; Mehmet Eymür'ün ifadesi alındı; ama sonuçta serbest bırakılıyorlar, yargılanmıyorlar.



Susurluk Davası ve Mehmet Ağar davası devam ediyor. Bu iki dava mutlaka birleştirilmelidir. Amacımız bu cinayetlerin biran önce ortaya çıkarılmasıdır. Kayıplarımız geri gelmeyecek; ama en azından yüreğimize su serpilecek. Bizler kayıplarımızın anısını hiçbir zaman unutmayacağız, onların anısını devam ettireceğiz."



BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan ise, Anayasa görüşmeleri sırasında 'zaman aşımı'nın kaldırılması ile ilgili bir önerge verdiklerini; ancak bunun reddedildiğini belirtti.



Kaplan "Başka tekliflerde verdik. Bu konuda ısrarlıyız. Bu konuda yanınızdayız. Sivas Davası'nın da takipçisiyiz. Bu davanın hakikatleri ortaya çıktığı zaman, bakanlar ve milletvekilleri sanık koltuğuna oturacaktır. AKP'nin korkusu bundandır."







