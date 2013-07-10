Muhalefetten Çiçek’e TMMOB ziyareti

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP, MHP ve BDP, gece yarısı operasyonuna uğrayan TMMOB için TBMM Başkanı Cemil Çiçek’i ziyaret etti. Üç siyasi partinin grup başkanvekilleri CHP’den Akif Hamzaçebi, MHP’den Mehmet Şandır, BDP’den İdris Baluken’den oluşan heyet Çiçek’ten, Torba Yasa’dan söz konusu maddenin çıkarılmasını istedi. Çiçek, muhalefetin ortak önerisini AKP kanadına ileteceğini söyledi. TMMOB maddesinin torbadan çıkarılması için tekrir-i müzakere yapılması gerekiyor. Bu, AKP’nin madde hakkında geri adım atması anlamına geliyor.