T24 LogoT24 Logo
Gündem

Muhalefetten Çiçek’e TMMOB ziyareti

TMMOB maddesi CHP, MHP ve BDP’nin grup başkanvekillerini bir araya getirerek, ilginç bir buluşmaya da neden oldu

10 Temmuz 2013 23:31

Hülya Karabağlı/ ANKARA 

CHP, MHP ve BDP, gece yarısı operasyonuna uğrayan TMMOB için TBMM Başkanı Cemil Çiçek’i ziyaret  etti.  Üç  siyasi  partinin grup başkanvekilleri  CHP’den Akif Hamzaçebi,  MHP’den Mehmet Şandır, BDP’den İdris  Baluken’den oluşan heyet Çiçek’ten, Torba Yasa’dan söz konusu maddenin çıkarılmasını istedi. Çiçek, muhalefetin ortak önerisini AKP kanadına ileteceğini söyledi. TMMOB maddesinin torbadan  çıkarılması için tekrir-i müzakere  yapılması  gerekiyor. Bu, AKP’nin madde hakkında geri adım atması anlamına geliyor.

ETİKETLER

hülya karabağlıtmmobchpmhpbdptbmmbaşkancemil çiçek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24