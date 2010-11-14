-MUHALEFETTEN BİR GÜNLÜK GENEL GREV ÇAĞRISI DAKKA (A.A) - 14.11.2010 - Bangladeş'te, eski başbakan Begüm Halide Ziya'nın askeri kışladaki ikametgahından çıkarılması kararını protestoların şiddete dönüşmesinden bir gün sonra ana muhalefet partisi bir günlük genel grev çağrısında bulundu. Bangladeş Milliyetçi Partisi, liderleri Halide Ziya'nın askeri kışladaki büyük ikametgahından çıkarılmasını kınadı. Genel grev çağrısıyla birlikte partili eylemcilerin bugün sokaklara çıktığı, halkın şiddetin yine baş göstermesinden endişe ettiği belirtiliyor. Bangladeş'te dün çıkan olaylarda 3 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı. Mahkeme kararıyla Halide Ziya'nın, eski genelkurmay başkanı ve devlet başkanı olan eşi Ziyanur Rahman'ın 1981'deki başarısız darbe girişiminde öldürülmesinden bu yana ikamet ettiği kışladaki evi terk etmesi istenmişti. Hükümet Halide Ziya'nın evi yasa dışı biçimde işgal ettiğini, partisi ise evin liderlerine Ziyanur Rahman'ın öldürülmesinden sonra kiraya verildiğini belirtiyor. Yıllar süren hukuk mücadelesinden sonra Halide Ziya'nın dün evden ayrılmasının ardından saldırılar ve şiddet olayları başlamıştı.