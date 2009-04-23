Muhalefetin Nevruz önergesi reddedildi

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP, MHP ve DTP'nin, "21 Mart'ın Nevruz Bayramı" olarak resmi tatil ilan edilmesine ilişkin önergeleri reddedildi.



Genel Kurulda, 1 Mayıs'ın "Emek ve Dayanışma Günü" olarak tatil ilan edilmesini öngören 3 maddelik kanun tasarısının 2. maddesi kabul edildi.



Tasarının görüşmeleri sırasında 21 Mart'ın, Nevruz Bayramı olarak tatil ilan edilmesine ilişkin CHP'nin verdiği önerge üzerinde konuşan İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek, AKP'nin "laleye ne kadar duyarlı" olduğunu görmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Özyürek, çiçeklere, hayvanlara sevgi, saygı gösterilmesinin önemli olduğunu belirterek, aynı sevgi ve saygının geçen yıl 1 Mayıs'ta biber gazına maruz kalanlar ve Tuzla tersanelerinde hayatlarını kaybedenler için de gösterilmesini istedi.



Özyürek, 30 yıldır 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nda kutlanması talebinin bulunduğuna işaret ederek, "Bu mücadelenin bayram ve tatil kısmını görüp, Taksim'de kutlanmasını görmezden gelmek, ideolojik takıntıdır. Bu tavrınızdan kurtulun" dedi.



DTP Grup Başkanvekili Selahattin Demirtaş da aynı yönde verdikleri önerge üzerinde yaptığı konuşmada, Türkiye'de Nevruz ve 1 Mayıs sendromu bulunduğunu savunarak, bunlardan kurtulunması gerektiğini kaydetti. Demirtaş, "1 Mayıs ile demokrat olup, Nevruz'u yasaklayarak yarım demokratlık olmaz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından CHP, MHP ve DTP'nin aynı içerikli önergeleri reddedildi.



‘Avuçlarını yalarlar’



CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in, "Seçimden sonra bazı partilerde liderlik tartışması yaşandı" sözlerine yanıt verdi.



Öztürk, "Bizim genel başkanımız, ABD'nin ve birilerinin isteğiyle genel başkan olmamıştır, Hikmetyar'ın dizinin dibinde oturarak genel başkan olmamıştır. CHP'nin genel başkanının değişmesini isteyenler avuçlarını yalarlar" dedi.



Bunun üzerine Bakan Çelik de "Siz genel başkanınızdan memnunsunuz, biz de memnunuz" karşılığını verdi.



Kamuya 500 bin geçici işçi alınmasıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Çelik, geçici olan krize karşı geçici önlemler aldıklarını söyledi.



Faruk Çelik, ÖTV ve KDV indirimini hayata geçirdiklerini, şimdi de yaklaşık 500 bin kişiyi, 3-6 aylık ya da 1 yıllık süreyle kamuda istihdam edeceklerini ifade ederek, meslek edinenlerle birlikte bu sayının 1 milyonu bulabileceğini kaydetti.

