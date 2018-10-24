"Muhalefetin İstanbul ve Ankara'da iktidarı zorlayacağı olasılığı önümüzde belirdi"

Milliyet yazarı Güneri Cıvaoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından yerel seçimlerde işbirliği yapılmayacağı açıklanan Cumhur İttifakı hakkında değerlendirmede bulundu. Cıvaoğlu, "AK Parti ile MHP arasındaki 'yerel seçim ittifakı bitti' hükmü için bütün bu anlatımlarından sonra kapıda küçük parmak kadar bir aralık bırakıyorum" diyerek, "Muhalefet oylarının İstanbul ve Ankara’da iktidar oylarını zorlayacağı, belki de aşacağı bir olasılık önümüzde belirdi" ifadesini kullandı.

AKP ile MHP arasında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Adına ‘Cumhur İttifakı’ diyebiliriz” sözleriyle 20 Şubat günü kurulan ve 4 Mayıs’ta resmiyete kavuşan ittifak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin parti olarak Mart 2019’da gerçekleşmesi planlanan yerel seçimlere dair bir ‘beklentileri, arayışları ve niyetleri’ kalmadığını söylemesiyle 'şimdilik' yerelde sona erdi.

Bir süredir “Çatladı, çatlıyor” yorumları yapılan Cumhur İttifakı’nın ortakları, özellikle MHP’nin seçim öncesi en öne çıkan vaadi olan ve 25 Eylül’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne de teklif olarak sunulan af konusunda ters düşmüş; Danıştay’ın Öğrenci Andı kararıyla karşılıklı eleştirinin düzeyi yükselmişti.

Yaşananları değerlendiren Cıvaoğlu'nun "Son dakikalarda..." başlığıyla (24 Ekim 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Cumhur İttifakı’nın “yerel seçim ittifak ayağı” boşluğa basmış gibi...

“Gibi” sözcüğünü kullandım çünkü Türkiye’de siyaset için kesin konuşmak bazen mahcup eder.

9. Cumhur-başkanı Süleyman Demirel’in “Siyasette 24 saat uzun zamandır” vecizesi, kesin konuşmanın “akıl frenidir.”

Gerçi MHP Genel Başkanı Bahçeli grup toplantısında “Yerel seçimde ittifak yok. Kendi adaylarımızı göstereceğiz” açıklamasıyla yol ayrımının işaretini verdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Madem öyle, o halde herkes kendi yoluna” diye özetlenecek bir cevap verdi ama gene de bir ihtiyat payı bırakmakta fayda var.

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Şimdi artık ikisi de görünmezler âleminde olan Abdi İpekçi ve Cüneyt Arcayürek’le ilgili bir anı...

Abdi Bey yazılarında daima ihtiyatlıydı.

“Eğer son dakikalarda bir gelişme olmazsa” kaydını düştüğü yazılarının son cümleleri meşhurdu.

Cüneyt Arcayürek de bu konuda mizah yapardı Meclis kulislerinde.

Saatine bakar “Saat 14:55... Eğer son dakikalarda olağanüstü bir gelişme olmazsa 5 dakika sonra Meclis açılışı yapılacak” derdi.

Gevrek gevrek gülerdi.

AK Parti ile MHP arasındaki “yerel seçim ittifakı bitti” hükmü için bütün bu anlatımlarından sonra kapıda küçük parmak kadar bir aralık bırakıyorum.

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Bu yol ayrımı özellikle AK Parti için “ciddi” denebilecek sandık tedirginliğine neden olabilir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli “AK Parti’yle seçim ittifakı” için ilk çağrısını yaptığında -özetle- şöyle bir gerekçeyi seslendirmişti:

“İstanbul, Ankara gibi büyükşehirleri AK Parti kaybederse, meşruiyet tartışmaları başlayabilir. Bu büyükşehirlerde MHP aday göstermeye-cektir.”

Peki...

Eğer durum böyleyse, MHP, İstanbul ve Ankara’da aday gösterecekse AK Parti sadece kendi oylarına umut bağlayacaksa, MHP Başkanı Bahçeli’nin “ittifak/destek” hamlesindeki “endişe” daha da büyüyerek geri gelmiş olmuyor mu?

Muhalefet oylarının İstanbul ve Ankara’da iktidar oylarını zorlayacağı, belki de aşacağı bir olasılık önümüzde belirdi.

Yazının başlarında koyduğum ihtiyat payı, küçük parmak kalınlığında kapı aralığı işte bu nedenledir.

İki tarafın akil adamları bu “duygusal tepkilere” dayalı yol ayrımına varılmadan “yerelde birlikte yürüyüşün” temaslarına daha şimdiden geçmiş olmalılar diye düşünüyorum.

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Diyelim ki “yerel seçimler için ittifak” gündemden kalktı.

Peki...

“Cumhur İttifakı” ne olur?

Şimdilik MHP bir “karşı tavır koymuş” değil.

Ama...

“Af” konusunda çatışma, “and” için de bu ters zihniyet parsellerinde yer alış, başka alanlarda da sürerse Cumhur İttifakı zorlanır mı?

Şu aşamada “hüküm vermek” zor, bekleyip göreceğiz.

Ancak...

Genel seçimlerde AK Parti Meclis’te çoğunluk oluşturamadı. MHP milletvekillerinin oy desteğine ihtiyacı var.

Yani...

“Cumhur İttifakı’nın” sürmesi...

Yasaların çıkması için bu dayanışma önemli. Fakat...

AK Parti için “ipotek” gibi görülmesin.

Cumhurbaşkanlığı’nın kanun gücünde kararnameleri bu tıkanıklığı çoğu alanda aşabilir.

Aşamadığı alanlarda?

İYİ Parti’nin coğrafyasında “çakar ışıklarını” henüz kimse görmese de bu alternatif olasılığı ihmal edilmesin.