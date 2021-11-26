Muhalefetin ekonomi masasında neler konuşuldu?

CHP, İyi Parti, DP ve Gelecek Partisi temsilcileri ilk ekonomi masası toplantısını yaptı. Ekonomideki sorunların kaynağına ilişkin fikir birliğine varıldı, görüşme takvimine ilişkin tutum belirlendi.

Partilerin ekonomi kurmayları, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Demokrat Parti Ekonomik İşler Başkanı Bülent Şahinalp ile Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota Meclis'te ilk kez bir araya geldi.

Gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre, bir saat 20 dakika süren toplantıda ekonominin mevcut durumuna ilişkin genel bir değerlendirme yapıldı, piyasalardaki sorunun kaynağına ilişkin ortak görüşler ifade edildi. Altı siyasi partinin katılımıyla oluşan parlamenter sistem masası gibi genişleyip genişlemeyeceği de merak konusu olan ekonomi masasına DEVA ve Saadet Partisi’nin de katılım sağlayabileceği, katılım sağlanmasa bile görüş alışverişinde bulunulacağı öğrenildi.

Parlamenter sisteme ilişkin altı siyasi partinin katılımıyla oluşturulan çalışma grubu, Meclis çatısı altında her hafta toplantı yapıyor. CHP, İyi Parti, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’nin ekonomik kurmaylarının oluşturduğu ekonomi masası, parlamenter sistem için kurulan çalışma masası gibi periyodik bir çalışma takvimi belirlemedi. “İhtiyaç oldukça” ve “ekonomik gelişmelere göre” partilerin ekonomik kurmaylarının bir araya geleceği öğrenildi. Türkiye’deki ekonomik göstergelerin anlık değişebildiğine ve günlük adımların belirleyici olduğuna dikkat çeken kaynaklar bu durumda gelişmelere göre iki gün üst üste dahi toplantının yapılabileceğini ifade etti.