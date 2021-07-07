Muhalefetin çekildiği Kadına Şiddet Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı

Muhalefet partilerinin çekildiği TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı.

Meclis Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında dün toplandı.

Genel Kurulda, 21 Mart 2021 tarihinde çalışmalarına başlayan Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun görev süresinin, 21 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 ay uzatılması hususunda alınan karar okundu.

Okunan kararla; TBMM İç Tüzük'ün 105'inci maddesince 'Araştırmasını üç ay içinde bitiremeyen komisyona bir aylık kesin süre verilir' hükmü gereğince komisyona bir aylık ek süre verildi.

CHP, İyi Parti ve HDP, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu'ndan çekilmişti. Komisyonda sadece AKP'li ve MHP'li üyeler kalmıştı.