"Muhalefetin Abdullah Gül'ü ikna etmesi kolay olmayacaktır"

Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleşen görüşme sonrası verilen "erken seçim" kararıyla ilgili olarak "Muhalefetin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için düşündüğü en önemli isimlerden biri Abdullah Gül. Bu kadar sıkışık bir takvimde kendisini ikna etmeleri de kolay olmayacaktır" dedi.

Çelik, "Muhalefet için stresli iki ay" başlığıyla yayımlanan (19 Nisan 2018) yazısında sözlerine şöyle devam etti:

"Zaten kendisi de aday olmak istediğine dair bir işaret vermedi şu ana kadar. Muhalefet cephesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olup olmayacağı en sıcak konudur. Kılıçdaroğlu, tabandan ve iktidar çevrelerinden 'aday ol' baskısıyla karşılaşacaktır. Saadet Partisi ve İyi Parti arasında da bugünden itibaren yoğun görüşmeler yaşanır"

Tarafların yaklaşık yüzde 7 ila 10 arasında oyu olduğu düşünülen HDP'nin de desteğini arayacağını ifade eden Çelik, İyi Parti'nin seçime katılıp katılamayacağı yolundaki tartışmalarla ilgili olarak da şunları söyledi:

"İyi Parti’nin seçimlere katılamaması mağduriyet görüntüsü yaratır. Siyasette rekabet, demokrasinin gereğidir. İyi Parti’nin seçime katılabilmesi için bir yol bulunabilir diye tahmin ediyorum."