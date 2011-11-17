-Muhalefet yeniden Tahrir'e iniyor KAHİRE (A.A) - 17.11.2011 - Mısır'da hükümet ve siyasi partiler arasında yürütülen anayasa ilkelerinin belirlenmesi çalışması, ülkede asker ile siviller arasında iplerin gerilmesine neden oldu. Başbakan Yardımcısı Ali El Selmi'nin siyasi partiler ile yaptığı toplantıda, partilerin tamamına yakını, Selmi'nin kendilerine sunduğu Anayasa Hazırlık Belgesi'nde yer alan, anayasayı hazırlayacak olan komisyon üyelerinin şartlarına ve yeni anayasa hazırlıklarında askerin tüm işlerini kendi otoritesi ile yürüteceği ve bütçesini şeffaflık ilkesi olmadan belirleyeceği yönündeki maddelere karşı çıkıyor. Söz konusu önerilerin ülkede iktidarda olan Yüksek Askeri Konsey tarafından siyasi partilere dayatıldığını savunan siyasi partiler, Tahrir Meydanı'nda büyük bir gösteriye hazırlanıyor. Ülkedeki muhalif partiler, belgede itiraza sebep olan askerler ile ilgili maddelerin değiştirilmesini, anayasa hazırlayacak olan komisyona toplumun her kesimini temsil eden 80 kişilik sivil komitenin katılmasını ve askeri yönetimin sivillere devri konusunda kesin tarihin belirlenmesini istiyorlar. Başbakan Yardımcısı Selmi, Anayasa Hazırlık Belgesi'nde bazı değişiklik yapıldığını açıkladı fakat bu değişiklikler muhalefeti tatmin etmedi. Müslüman Kardeşler Örgütü'nün sözcülerinden Muhammed Gazlan, Mısır devlet televizyonunda katıldığı bir programda, Tahrir Meydanı'nda yapılacak milyonluk gösteriye katılacaklarını açıkladı. Selefi grupların partileri Nur ile Asale, daha önceden gösterilere katılacaklarını açıklamışlardı. Protesto gösterilerine, İslami cemaat ve gruplardan irili ufaklı 10 kadar siyasi parti ve grup da katılacaklarını beyan etti. Mısırlı bazı aktivistler facebook'tan "Tahrir'den Yüksek Askeri Konsey Merkezi'ne kadar yürüyüş" çağrısı yaptı. Sol eğilimli Vefd Partisi ve Tacamua Partisi, Değişim İçin Ulusal Birlik Partisi ve Karame Partisi'nin gösteriyi desteklemeyeceklerini açıkladılar.