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Dünya

Muhalefet temsilcileri Belediye Başkanı'na 'dışkı' vermeye çalıştı

Erivan Belediyesi'nde muhalif üyeler kanalizasyon sorununu 'protesto' etti

16 Şubat 2018 00:27

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da, muhalif Kayısı Ülkesi Partisi temsilcileri, belediye binasında gerçekleşen toplantısına dışkı dolu kavanozlarla geldi. Toplantı iptal edilirken binaya polis ve sağlık uzmanları çağrıldı.

Sputnik'in haberine göre, Kayısı Ülkesi fraksiyonu üyesi Mariam Haçatryan, toplantıya yanında getirdiği dışkı dolu kavanozları Erivan Belediye Başkanı Taron Markaryan’a vermek istedi ama Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi vekilleri tarafından durduruldu. Haçatryan’ın elindeki kavanozlar düşünce dışkı yere saçıldı, toplantı odasını kötü koku sardı.

Polis ve psikiyatri ekipleri geldi

Olay yerine polis ve psikiyatri ekipleri çağrıldı. Belediye Başkan Danışmanı Mariya Baragamyan, tüm mekana yayılan kötü koku yüzünden Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi üyesi Martin Vardazaryan’ın hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Erivan’ın Nubaraşen bölgesi sakinlerinin her gün kanalizasyon kokusundan mustarip olduğunu anlatan Kayısı Ülkesi Partisi üyeleri, belediyenin patlayan kanalizasyon borusunu tamir etmek için hiçbir şey yapmadığını savundu. Parti üyeleri, dışkı dolu kavanozlarla Belediye Başkanı Markaryan’a sorunu hatırlatmak istediklerini kaydetti.

 

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