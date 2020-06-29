Muhalefet, Tayvan Meclisi'ni 'işgal etti'; iktidar mensupları barikatları aşıp milletvekillerine saldırdı

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Tayvan Meclisi'nde muhalif vekillerin protesto amacıyla genel kurul salonunu işgal etmesinin ardından mecliste sıcak saatler yaşandı.

Mecliste çoğunlukta olan Demokrat İleri Parti (DİP), ana muhalefet partisi Kuomintang'ın (KMT) kurduğu barikatları aşarak genel kurul binasına girmeyi başardı. Barikatı aşan iktidar milletvekilleri ile muhalefet arasında kavga çıktı.

Meclis binasını pazartesi sabah saatlerinde 20 KMT milletvekili "işgal etti". Genel kurul salonuna giden muhalefet vekilleri, iktidarın "tiranlığını" protesto etmek için tüm girişleri zincir ve sandalyelerle bloke etti.

Sabahın ilerleyen saatlerinde DİP'li vekiller barikatları aşarak salona girdi ve KTM'lileri çevreledi. Taraflar arasında arbede çıktı.

Arbedenin ardından muhalif vekiller binadan çıktı ancak DİP'i kendilerine karşı şiddet uyguladığı için kınadı.

KMT, hükûmetin "meclis üzerinde kurduğu baskıyı" ve üst düzey bir denetleme pozisyonuna Devlet Başkanı'nın bir yakınını aday göstermesini protesto ediyordu.