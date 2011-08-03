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Dünya

MUHALEFET TAHRİR'DEN VAZGEÇMİYOR  KAHİRE (A.A)

03 Ağustos 2011 10:15

-MUHALEFET TAHRİR'DEN VAZGEÇMİYOR  KAHİRE (A.A) - 03.08.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'de Tahrir Meydanını işgal etmek isteyen muhaliflerin askerler tarafından dağıtıldığı bildirildi.  Mısır'da yayımlanan bağımsız El Şeruk Gazetesinin haberine göre Kahire kent merkezindeki Talat Harp Caddesinde toplanan bir grup muhalif, 25 Ocak halk ayaklanmasından bu yana protestoların merkezi olan Tahrir Meydanını işgal etmek istedi.  Meydanda bulunan askerlerin müdahalesi sonucunda söz konusu grup dağılırken, bazı ara sokaklarda askerler ile göstericiler arasında çatışmalar çıktığı iddia edildi.  Yolsuzlukla mücadele, Mübarek rejiminin hızlı yargılanması ve geçiş döneminde sivil yönetim taleplerini dile getiren Sol, Liberal ve Laik muhalefet, Tahrir Meydanını 14 Temmuz tarihinden itibaren işgal ederek kamp kurmuştu.  Mısır ordusu, polis ile birlikte meydana girerek çadırları sökmüş muhalifleri de dağıtmıştı.

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