Muhalefet 'Saray'a tepkili: Sistem kriz üretecek

Yeni sisteme uyum için art arda çıkarılan kararnâmelerle devlet yeniden düzenleniyor. Muhalefetin kurmayları kararnâmelere tepki göstererek "sistem kriz üretecek" yorumunu yaptı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre CHP, 24 Haziran seçimlerinin ardından başlayan yeni sistemle art arda çıkan ve son olarak dün toplu olarak yayımlanan kararnamelere tepki gösterdi. CHP kurmaylarının ifadeleri şöyle:

-CHP Sözcüsü Bülent Tezcan: Tüm yetkileri Erdoğan’da toplayan kararnamelerle devlet tek kişiden ibaret hale getiriliyor. Bu sistem çok kısa zamanda tıkanmaya ve krizüretmeye adaydır. Kararnamelerle TBMM ve milli irade, adım adım devredışı bırakılıyor. Parlamentonun görevi, hızla kararnamelerle düzenlenen alanlarda kanun çıkararak, tek adamın iradesine karşı milletin iradesini etkin kılmaktır.

-Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Damadına ve çevresine tanıdığı kararname imkânları, devlet iradesi değil kişi iradesiyle Türkiye’nin yönetileceğini, devlet imkânlarını ailesi ve yandaşlarına paylaştırılacağını gösteriyor. Damadın Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan sonra bir de YAŞ’a üye yapılması utanç verici bir durumdur. Bu Türkiye’nin tarihi geçmişi ve onurlu duruşuyla dalga geçmektir, kabul edilemezdir. Buna elbette CHP, siyasi olarak karşı olacaktır. Ancak Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin geçerli olmasının önünde engel olmazsa bunun sorumlularından biri de MHP’dir. Bu tür kararnamelere destek vermek, devlet itibarını yok etmekle aynıdır.

-Grup Başkanvekili Özgür Özel: Bu, kanuna karşı yapılmış bir hiledir. Buna Anayasa Mahkemesi tarafından dur denilmezse, bu uygulama ciddi bir yetki tecavüzüne ve bir kişinin Meclis’in yerine geçip Meclis’in yetkisindeki yasaları değiştirmeye başlamasına dönüşecek. Berat Albayrak’ın YAŞ’a girmesi de kabul edilebilir değil. Damadın Yüksek Askeri Şura’ya girme meselesini dünya demokrasilerinde bulamayız ama Arap Yarımadası’ndaki şeklî demokrasilerde bile görülmüş bir şey değil.

‘Devlet çürüyor’

-Grup Başkanvekili Engin Altay: Lale Devri uygulamaları devam ediyor. Türkiye’de devlet her geçen gün ciddeyet ve gelenekten uzaklaşıyor. Esasen devlet çürüyor demek daha doğru olur. Allah Türkiye’yi Erdoğan’ın aklının önüne geçen hırsından korusun. Partimiz açısından tüm kararnameler mercek altında. Anayasaya, hukuka aykırılık bakımında hem Meclis hem AYM nezdinde girişimlerimizi sürdüreceğiz. Türkiye için bir hukuk devleti demek mümkün değil. Bunu STK’lerle birlikte kamuoyu nezlinde 81 milyona anlatmaya çalışacağız.

-Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: Türkiye Cumhuriyeti bir şahıs devletine son verilerek kuruldu. 100 yıl sonra büyük bir geriye dönüşle yeniden şahıs, hanedan devleti oldu. Hazine ve Maliye Bakanı neden YAŞ’ta bulunuyor? Milli Eğitim Bakanı neden bulunuyor? Hem toplumda hem TSK’de sosyal ve kültürel bir iktidar mı kurmaya çalışıyorsunuz? Türkiye bu sistemle gidemez. Sorunlarımız maalesef daha da ağırlaşacak ve bedeli yine millet ödeyecek. Yürütmenin başı olarak seçilen kişinin damadını Hazine Bakanı yapması başlı başına ahlak çökmesi. Yasaya göre; örtülü ödenek Maliye Bakanı’nın imzasıyla kullanılıyor. Bunu kayınpeder damat birlikte kullanacaklar. Türkiye’deki rejimin adı Saray rejimi. Asıl hedef laik Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmak. Demokrasi mücadelesini ciddi bir şekilde halkla birlikte vereceğiz.