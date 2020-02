Muhalefet partilerinden seçim güvenliği uygulaması: Devasa bir hesap makinesi kurduk

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için CHP, HDP , İYİ Parti ve Saadet Partisi seçim güvenliğini sağlamak için 'Adil Seçim Platformu’ akıllı telefon uygulamasını kurdu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel “Dev hesap makinesi çalışmaya başladığı anda, hiçbir şaibeye fırsat vermemiş oluruz. Akıllı telefonlar için ‘Adil Seçim Uygulaması’ kurduk. Sandık görevlileri tek tuşla çağrı merkezini arayabilecek. Tek tuşla her sandıktan çıkan sonuçları bu uygulama üzerinden bizlere gönderebilecek” dedi.

Adıgüzel, parti olarak ocak ayında parti örgütlerine bir çağrıda bulunduklarını ve seçim güvenliği için o günden bu güne bir havuz oluşturduklarını anlattı. “Basın seçim kararı alınınca, eğitim almış görevlilerle birlikte, sandık güvenliği için neler yapılabileceğini konuştuklarını” dile getiren Adıgüzel, CHP’nin önceki seçimlerde de aktif hale getirdiği seçim güvenliğine ilişkin teknolojik altyapısı bulunduğuna dikkat çekti. Adıgüzel, “Geçmiş seçim dönemlerinde yaşananlar üzerinden analizler yaptık. Bu seçimlerin sonuçlarını da dijital ortamda kayıt altına aldık. Adım adım kontrolleri yapmaya başladık. Diğer siyasi partilerde de böyle bir çalışmanın olduğunu gördük. Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin çalışmaları yürüten ekipleriyle konuştuk. Güçleri birleştirdik” dedi.

‘Her sandıkta olacağız’

Her bir oyun, AKP, HDP’nin bile, farklı bir yere gitmemesi gerektiğini söyleyen Adıgüzel, bu bakış açısıyla Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi parti temsilcilerinin KESK, DİSK, Birleşik Haziran Hareketi gibi pek çok sivil toplum kuruluşu ile bir araya geldiğine de dikkat çekerek, “Her sandıkta en az iki tane Adil Seçim Platformu görevlisi olacak. Türkiye genelinde, cezaevleri ve mobil sandıklar hariç, 180 bin 67 sandık var. Herkes her bir sandıktaki her oyu koruyacak. Eğer sandıklarında başında bir görevli yoksa işte o zamandan itibaren oy üzerinden oynamalar yapılır. Sonuç, bir parti lehine artırılabilir. Anayasa referandumunda, Şanlıurfa’daki 250 sandıkta ‘sıfır hayır’ çıktı. Sayılı seçmenlerden çok fazla oy kullanıldığı ortaya çıktı. Bu ve bu gibi durumlara karşı çözüm olarak biz de şimdi her sandıkta en az iki görevli bulunduracağız. Birbirimizin listelerini karşılaştıracağız” dedi. Her sandık görevlisinin ıslak tutanakların kaydını alacağını dile getiren Adıgüzel, Mansur Yavaş’ın CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu seçimleri anımsatarak, şunları kaydetti:

“O zamanlar her sandıklardan alınan tutanaklar yoktu. Şaibeli noktalar vardı. Bu seçimlerde, vatandaşın aklında tek bir soru kalmaması için her sandıktan sonuç alacağımız bir sistem oluşturduk. Her sandıktan alınan sonuçları birleştireceğiz. Dev bir hesap makinesi gibi... Bu sonuçlar, dip oylarla karşılaştırıldığında, hiçbir şaibeye fırsat vermemiş olacağız.”

Oluşturulan uygulamayla tüm altyapıların birleştirileceğini, sonuçların merkeze ulaştırılmasıyla karşılaştırılacağını anlatan Adıgüzel, “Diyelim ki seçim günü bir CHPgörevlisi hastalandı. Onun yerine İYİ Parti’den ya da SP’den bir görevli sandık başında olacak. Böylece sandıkları güvence altına almayı hedefliyoruz. Kimi zaman seçmenleri sandıktan uzak tutmaya çalışıyorlar. O yüzden herkesin öncelikle oy kullanması şart. Ayrıca baro ile görüşüyoruz. Avukatlar da bölgelerde aktif olacaklar ve hızlıca görevlilerle iletişim kuracaklar. Görevliler, ‘Adil Seçim Uygulaması’ ile akıllı telefonlardan çektikleri fotoğrafları bizlere ulaştıracak, medya manipülasyonunun önüne geçmek için de bize gelen sonuçları anında kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.