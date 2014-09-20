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Muhalefet partileri rehinelerin dönüşünü nasıl yorumladı?

CHP'li Özgündüz: MİT'in rehineler için bir operasyon düzenlediği gibi bir durum ortada yok, rehineler IŞİD'in arkasındaki uluslararası güçlerle olan işbirliği ile serbest bırakıldı

20 Eylül 2014 16:51

Hülya Karabağlı

Muhalefet partileri, 101 gün IŞİD'in elinde rehin tutulduktan sonra bugün serbest bırakılan 49 rehineye ilişkin olarak devletin tepesinden ve resmi makamlardan gelen ilk açıklamalardaki "'MİT operasyonu", "Yerli  operasyon" ve "MİT'in özel  yöntemleri" şeklinde yapılan yorumları tartışıyor. CHP İstanbul Milletvekili eski savcı Ali  Özgündüz, Irak'ta idam cezası verilen ve Türkiye'de ağırlanan eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi'yi gündeme taşıdı. Haşimi'nin IŞİD'i destekleyen açıklamalarına dikkat çeken Özgündüz, "Bu serbest bırakılmada Haşimi'nin rolüne bakmak lazım" dedi. Özgündüz, "Bu MİT'in bir kurtarma  operasyonu değil, MİT'in rehineler için bir operasyon düzenlediği gibi bir durum ortada yok. Rehineler, bulundukları  ülkedeki istihbarat, yerel güçler ve IŞİD'in arkasındaki uluslararası güçlerle olan işbirliği ile serbest bırakıldı" diye konuştu.

 

HDP'li Kaplan: Son düzenlemeyle MİT'e operasyan yetkisi verilmişti

 

HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ise, rehinelerin Türkiye'ye sağ salim gelmelerinin sevindirici olduğunu, ancak Teb Abyad'dan alınıp Urfa'ya getirilişlerine ilişkin doyurucu bir açıklama olmadığına dikkat çekti. Resmi  bir açıklamayla sağlıklı bir değerlendirme yapılabileceğini ifade eden Kaplan, "MİT Operasyonu" konusunda, Meclis'te son yapılan düzenlemeyle böyle bir yetki verildiğini vurguladı. "MİT'den bir açıklama görmedik" diyen Kaplan, hükümetin rehine sürecinde dolaylı ve doğrudan IŞİD'le olan ilişkisinin bilinen bir gerçek olduğuna dikkat çekti.

 

MHP'li Halaçoğlu: 'MİT teslim aldı, operasyon düzenledi' deniyor

 

MHP Grup Başkanvekili Prof. Yusuf  Halaçoğlu, rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin olarak yapılan açıklamalardaki farklılıklar için "büyük kargaşa" yorumu yaptı. Sağ salim gelmelerinden memnun olduklarını söyleyen Halaçoğlu, "Serbest  bırakılmış olsalar, kurtarılmış  olsalar da memnuniyet  verici" dedi. Resmi açıklamalarla başka yerden gelen açıklamaların tutarsızlık içerdiğine dikkat çeken Halaçoğlu, "MİT  operasyonu,  MİT yöntemi, MİT'in sekiz ayrı yere  operasyonu, MİT  teslim aldı' deniyor, spekülasyon ve bilgi kirliliği var. Resmi ağızdan açıklamaya ihtiyaç var?" diye konuştu. 

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