Muhalefet liderlerinden Yüce Divan yorumu

TBMM Genel Kurulu'nda haklarında rüşvet ve yolsuzluk iddiaları bulunan AKP'li dört eski bakan hakkında verilen önergeler için yapılan oylamalarda Yüce Divan kararı çıkmadı. Muhalefet liderleri, bu kararlara ilişkin ilk değerlendirmelerini TBMM Genel Kurulu'ndan çıkarken yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'nin oylamalarda fire vermesini, "Ciddi bir yolsuzluk olayı olduğunu da açıkça gösteriyor" şeklinde değerlendirirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise "Hükümet güvenoyunu kaybetmiştir, 276'nın altına düşmüştür" yorumunu yaptı. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da AKP'deki fireler için, "AKP içerisinde belli bir rahatsızlık olduğu, AKP ağırlıklı komisyonun hazırladığı raporun AKP içinden de kabul görmediği anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: Türkiye dünyaya iyi mesaj vermedi

İlk değerlendirmesini dört bakan hakkında oylamalar tamamlandıktan sonra Genel Kurul çıkışında bekleyen gazetecilere yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bütün dünyanın bildiği bir yolsuzluk olayı, Yüce Divan'a gönderilmedi" dedi. Parlamentonun üzerinde "ciddi bir gölge" olduğunu kaydeden CHP Genel Başkanı, "Biz bundan rahatsızlık duyuyoruz. Parlamento, bu şaibeyi ortadan kaldırabilirdi" dedi. Dört Bakanın kendilerinin aklanmak için Yüce Divan talebinde bulunmaları gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bu da olmadı ama AKP'nin içinde 40'a yakın parlamenter, bizim duyduğumuz rahatsızlığı duyuyor. Bu da AKP içinde bu olayın bazı çevrelerin iddia ettiği gibi bir yolsuzluk olmadığının tam tersini, ciddi bir yolsuzluk olayı olduğunu da açıkça gösteriyor" şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu, oylama sonuçlarıyla Türkiye'nin dünyaya iyi bir mesaj vermediğini dile getirdi.

Bahçeli: AKP güvenoyu kaybetmiştir

Genel Kurul çıkışında gazetecilere konuşan Devlet Bahçeli ise AKP'de verilen fireleri "Hükümet güvenoyunu kaybetmiştir, 276'nın altına düşmüştür" şeklinde değerlendirdi. Dört bakandan 288 ile en fazla hayır oyunu alan eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar için, "Güvenoyunun üzerinde kalan sadece toplu konuttan sorumlu bakandır" diyen Bahçeli, verilen fireler için ise "O AKP'nin sorunudur, bizim değil" ifadelerini kullandı.

Demirtaş: Türkiye dünyaya yolsuzlukların üzerini örten bir görüntü çizmiştir

Selahattin Demirtaş ise oylama sonuçlarını, "AKP içerisinde belli bir rahatsızlık olduğu, bu soruşturmanın sağlıklı yürütülmediği, AKP ağırlıklı komisyonun hazırladığı raporun AKP içinden de kabul görmediği anlaşılıyor" şeklinde yorumladı. Bugün parlamentonun tarihi bir fırsatı kaçırdığını dile getiren Demirtaş, "Yüce Divan yolu açılsaydı Türkiye'de bir yolsuzluk, rüşvet iddiası mevzusu sağlıklı bir rotaya oturacaktı, hukuki bir süreç başlamış olacaktı" dedi. Ancak oylama sonucunda bunun önünün tıkandığını söyleyen Demirtaş, bunun sorumlusunun ise AKP olduğunu kaydetti: "Vebali AKP milletvekillerinin üzerinedir. Bu tartışma burada bitmez, öyle görünüyor ki daha sürecek ve kamu vicdanında da bu mevzu tatmin olmadığı müddetçe AKP'nin yakasına yapışmış bir leke olarak bu tartışma devam edecek."

Yolsuzluk iddiaları konusunda Meclis'in üzerine düşen rolü oynamadığını savunan Selahattin Demirtaş, "Çünkü halkın temsilcileri, milletin vekilleri burada. Millet sonuçta bu işin soruşturulmasını arzu ediyordu, temsilcileri de ona uygun davranmalıydı. Parlamento ile halk arasında uyumsuzluk çıktı. Türkiye, dünyaya, hükümetin parlamento üzerinde bir baskı oluşturduğu, sistemin demokratik işlemediği, yolsuzlukların üzerini örten bir görüntü çizmiştir" diye konuştu.