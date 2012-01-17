-Muhalefet liderini serbest bırakınca tutuklandı MALE (A.A) - 17.01.2012 - Maldivler'de hükümeti karaladığı gerekçesiyle gözaltına alınan muhalefet liderini serbest bırakan başyargıç tutuklandı. Yargıç Abdullah Muhammed'in dün ordu tarafından tutuklandığı, tutuklamanın ardından başkent Male'de kısa süreli protesto gösterisi düzenlendiği bildirildi. Maldivler Ulusal Savunma Gücü sözcüsü, tutuklamayla ilgili yorum yapmayı reddederken, muhalefet yandaşları, tutuklamanın, yargıcın önceki gün gözaltına alınmasının yasa dışı olduğuna hükmederek muhalefet liderini serbest bırakmasına misilleme olduğunu belirtti. 1968'den bu yana ülkeyi otokrasiyle yöneten Devlet Başkanı olan Memun Abdulkayyum, Ekim 2008'de yapılan seçimlerle iktidarını Muhammed Naşid'e bırakmıştı. Maldivler'de bir yargıcın ordu tarafından tutuklanmasına ilk kez rastlanıyor.