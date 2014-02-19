Muhalefet liderine gözaltı



Başkent Caracas'da günlerdir devam eden protesto gösterileri sokak çatışmalarına dönerken, muhalif siyasetçi Leopoldo Lopez'in gözaltına alındığı bildiriliyor. Politikacı, protestocuları tahrik etmekle suçlanıyor.

El Universal gazetesi, hakkında tutuklama emri çıkarılan 42 yaşındaki politikacının, ülkede çatışmaya dönüşen gösterileri kışkırtmakla suçlandığına yer verdi. Lopez, gözaltına alınmadan önce göstericilere seslenerek, ülkeyi terk etmeyeceğini ve saklanmayacağını duyurmuştu. 'Adaletsiz yargının' önüne çıkacağını belirten Lopez, ülkedeki krizden çıkmak için barışçıl bir çözüm gerektiğini açıklamıştı.

Binlerce hükümet karşıtı ve yandaşı salı günü Caracas'da toplanarak, şiddetin sona ermesi ve barışın sağlanması için gösteriler düzenledi. Venezuela Ulusal Muhafızları ve polisin kati emri üzerine gösterilerde herhangi bir olay yaşanmadı.

Ancak ülkenin üçüncü büyük kenti Valencia'da gösteriler sırasında çıkan çatışmalarda, aralarında üç kişinin açılan ateş sonucu olmak üzere en az 11 kişinin yaralandığı bildiriliyor.

Venezuela'daki protestolar iki hafta önce üniversite öğrencilerinin protestolarıyla başladı. Üniversite ve öğrenci yurtlarındaki suç oranlarının artmasını protesto eden öğrencilerin gösterilerine ülkedeki muhalifler de katıldı. Çıkan çatışmalarda bir hafta önce üç kişi hayatını kaybetti.