T24 LogoT24 Logo
Dünya

Muhalefet Kremlin'i kuşatmayı planlıyor MOSKOVA (A.A)

10 Şubat 2012 00:09

-Muhalefet Kremlin'i kuşatmayı planlıyor MOSKOVA (A.A) - 09.02.2012 - Rusya'da geçen yıl aralık ayında yapılan parlamento seçimlerinin ardından 3 büyük gösteri organize eden muhaliflerin yeni eylem hedeflerinin, Kremlin Sarayı'nı 34 bin kişi ile kuşatmak olduğu bildirildi. Rus haber ajansı RİA Novosti, muhaliflerin ''facebook'' sosyal paylaşım sitesindeki açıklamalarında, 26 Şubat'ta Kremlin Sarayı'nı 34 bin kişiyle kuşatmayı planladıklarını açıkladığını duyurdu. Şu ana kadar 800 kişinin söz konusu eyleme katılmak için imza verdiği kaydedildi. Organizatörler Kremlin Sarayı'nı çevreleyen ''Garden Ring'' olarak bilinen 16 kilometrelik yolu kuşatmak için 34 bin kişinin yeterli olduğunu belirterek, 26 Şubat'taki eyleme katılacakların isimlerini yazdırmaları istendi. Bu arada, Moskova kent merkezinde hükümet yanlısı grup da 23 Şubat'ta bir gösteri hazırlığı yapıyor. Organizatörler bu gösteriye en az 200 bin kişinin gelmesini beklediklerini kaydettiler. Rusya Başbakanı Vladimir Putin'in Sözcüsü Dimitriy Peskov da Putin'in 23 Şubat'taki gösteriye katılıp katılmayacağı yolundaki soru üzerine, Putin'in katılabileceğini ancak bu konuda henüz kesin bir kararının olmadığını söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24