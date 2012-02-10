-Muhalefet Kremlin'i kuşatmayı planlıyor MOSKOVA (A.A) - 09.02.2012 - Rusya'da geçen yıl aralık ayında yapılan parlamento seçimlerinin ardından 3 büyük gösteri organize eden muhaliflerin yeni eylem hedeflerinin, Kremlin Sarayı'nı 34 bin kişi ile kuşatmak olduğu bildirildi. Rus haber ajansı RİA Novosti, muhaliflerin ''facebook'' sosyal paylaşım sitesindeki açıklamalarında, 26 Şubat'ta Kremlin Sarayı'nı 34 bin kişiyle kuşatmayı planladıklarını açıkladığını duyurdu. Şu ana kadar 800 kişinin söz konusu eyleme katılmak için imza verdiği kaydedildi. Organizatörler Kremlin Sarayı'nı çevreleyen ''Garden Ring'' olarak bilinen 16 kilometrelik yolu kuşatmak için 34 bin kişinin yeterli olduğunu belirterek, 26 Şubat'taki eyleme katılacakların isimlerini yazdırmaları istendi. Bu arada, Moskova kent merkezinde hükümet yanlısı grup da 23 Şubat'ta bir gösteri hazırlığı yapıyor. Organizatörler bu gösteriye en az 200 bin kişinin gelmesini beklediklerini kaydettiler. Rusya Başbakanı Vladimir Putin'in Sözcüsü Dimitriy Peskov da Putin'in 23 Şubat'taki gösteriye katılıp katılmayacağı yolundaki soru üzerine, Putin'in katılabileceğini ancak bu konuda henüz kesin bir kararının olmadığını söyledi.