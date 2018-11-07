Muhalefet itiraz etti; kavgalı oturumda kabul edilen KHK'lı doktorları özel sektörde de çalışmaktan men eden düzenleme yeniden görüşülecek

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilen ve güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandığı için ataması yapılmayan yaklaşık 7 bin doktorun özel kurumlarda çalışmasına da sınır getiren sağlık teklifinin 5. maddesi, iktidar ile muhalefet partileri arasında gerilimin yükselmesine sebep oldu.

TIKLAYIN - 27 saatte 44 maddenin 5'i kabul edildi; AKP'nin sağlık kanun teklifinde Anayasa'ya aykırı hak ihlalleri damga vurdu

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda 30 saate yakın süren görüşmelerin 11 saatinin gündemi olan 5. maddenin salı gecesi AKP milletvekillerinin oylarıyla kabul edilmesi büyük tepki çekti.

Muhalefet partilerinin yeniden görüşülmesine dair önergesi, AKP'li milletvekilleri tarafından kabul edildi. KHK'yla ihraç edilen doktorların özel kurumlarda çalışmasını engelleyen madde, yeniden görüşülecek.

Yeniden görüşülecek olan 5. madde şöyle:

"Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzman olanlar, sadece sosyal güvenlik kuruluşu ile sözleşmesi bulunmayan sağlık kuruluşlarında veya muayenehanede çalışabilecek. Düzenledikleri raporlar yargı kararlarına ve idari işlemlere esas alınamayacak.”