Muhalefet, iktidarın Koronavirüs'le mücadelesini eleştirdi: Taksit taksit önlem olmaz; hemen tam karantina!

Muhalefet partileri, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Koronavirüs salgınına yönelik açıkladığı yeni tedbirlerin de ‘derde deva’ olmayacağını savundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, “Bütçeden ödenecek milyarlarca dolarlık garantiyi erteleyin. Sarayın örtülü ödeneğini halk için kullanın” diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Erdoğan'ın Tekalifi Milliye açıklamasını tepki göstererek “Bildiğimiz şeyi neden tekrar tekrar anlatıyorsun. Vatandaşa IBAN yollanan bir süreçte, dönüp dönüp bu emirleri okuyor. Günü geliyor cumhuriyetin kurucu kadrolarına sövüyor, günü geliyor cumhuriyetin kurucu kadrolarından örnekler veriyor” dedi.

İşte muhalefetten bazı isimlerin iktidarın Koronavirüs'le mücadelesine eleştirileri şöyle:

"Dağıtım işinden haberleri yok"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: Salgın jet hızıyla yayılırken, her hafta, herkese PTT üzerinden maske dağıtmak kaç ay sürer haberleri yok.

"Hemen tam karantina"

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: Tedbirler böyle peyderpey alınınca başarılı olunmuyor. İtalya örneği de önümüzde. Tam karantina, hemen.

"Virüs geçer hasarı kalır"

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak: Virüs salgını geçer ama ekonomide kalıcı hasar olmaması için milli tarım ve milli sanayi desteklenmeli.

"Tarım destekleri çiftçiye ödensin"

İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş: Çok şükür bizim de dediğimiz yerli üretime geldiler Tarım hibe ve destekleri çiftçiye hemen verilmeli.

"Süreci, film gibi izliyorlar"

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz: Nabza göre, deneme yanılma yöntemiyle alınan tedbirler derman olmaz. Süreç film izler gibi izleniyor.

"Tedbirler çok önce alınmalıydı"

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray: İzmir ve Ankara'da da salgın hastaneleri yapılmalı. Devleti yönetseydik ocakta tüm tedbirleri almıştık.

"Belediyeleri de sürece dahil et"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu: Yapılması gereken liderleri toplamak ve belediyeler dahil tüm kurumları yetki ve sorumluluğa ortak etmek.

"İşsiz kalanlara para yatırılmalı"

İyi Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk: Cumhurbaşkanı geliri olmayan valiliğe başvursun diyor. Yöntem işsiz kalanların hesabına para yatırmak olmalı.

"Acilen para basılmalı"

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin: Acilen ekonomik program oluşturulup para basılmalı. Vatandaş desteklenmeli, Aile Sigortası yasalaştırılmalı.

"Kredi borçları ertelensin"

İyi Parti Aydın Milletvekili Adnan Sezgin: Esnaf ve sanatkara olan destek artırılmalı. İşletmelerin özel bankalara olan kredi borçları ertelenmeli.