'Muhalefet, iktidara gelirsek imam hatipleri kapatmayacağız diyor, bir de kapatsalardı bari'

Bucak İmam Hatip Okulu'nun temel atma törenine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, imam hatiplerle açıklamalarda bulundu. İmam hatiplerin, Türkiye'nin normalleşmesindeki en önemli yollardan birisi olduğunu iddia eden Yıldız, "Bugün imam hatipler çok ciddi bir ideolojiyi peşinden sürüklemişlerdir. Ana muhalefetin genel başkanı dahi, 'Biz iktidara gelirsek imam hatipleri kapatmayacağız' dedi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bir de kapatsalardı bari" dedi.

İmam hatiplerin bir simge haline geldiğini söyleyen Yıldız, "Neyin simgesi? Aslında 28 Şubat'ta zulmün simgesi haline geldi. Bırakın başörtülü bir kızımızın, başörtülü bir öğretmenimizin tıp fakültelerine, teknik üniversitelerine girmesini, aslında imam hatiplere ve Kuran okudukları ilahiyat fakültelerine başörtülü olarak giremiyorlardı ve Türkiye her noktada normalleşmesini burada da inşallah sağladı" ifadelerini kullandı.

'Bir katsayı konusu vardı, ucubeydi'





Yıldız, konuşmasına şöyle devam etti:



"Başörtülü kardeşim, başörtüsüz kardeşim hiçbir farkı olmaksızın, devlet dairelerinde görev yapabilecekler, istediği okulda okuyabilecekler, istediği okuldan da mezun olabilecekler. Bir katsayı konusu vardı. Bir ucubeydi. İki tane öğrenci aynı yaşta başlamış, aynı yaşta okula devam ediyorlar ama biri diğerine göre dezavantajlı. Böyle bir şey olabilir mi? Biz buna 'dur' demek zorundaydık ve hamdolsun önünü açtık. Şimdi bütün öğrenciler istediği okullara girip, puanları çerçevesinde de istedikleri şekilde de görev alabilecekler. Bugün imam hatipler çok ciddi bir ideolojiyi peşinden sürüklemişlerdir. Ana muhalefetin genel başkanı dahi, 'Biz iktidara gelirsek imam hatipleri kapatmayacağız' dedi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bir de kapatsalardı bari."

'Niçin imam hatibin önünü açtılar? Çünkü cenaze yıkayacak imam yetiştiremiyorlardı'

"Doğruya olan ihtiyaç, iktidar partisi, muhalefet partisi olarak geçmez. Her birimizin siyasi istikrarı korumasına da ihtiyacımız var ve o günlerde 60 bine kadar düşen imam hatipteki öğrenci sayısı bugün bir milyona ulaştı. Diğer bütün okullarımızda da keza aynı şeyler var. Bakın meslek liselerinin de sanat okullarının da önü kesilmiş oldu. Dediler ki 'İmam hatibin önü kesilsin, çok fazla ihtiyacımız olan meslek liselerinin de önü kesilmiş olsun. Hiç fark etmez' dediler. Zamanında dediler ki 'İmam hatiplilerin önünü açmamız lazım.' Ne zaman? Tek partili dönemlerde. Tek partili dönemlerde araştırdık. Niçin İmam hatibin önünü açtılar? Çünkü cenaze yıkayacak imam yetiştiremiyorlardı. 'Cenaze yıkamayla alakalı okul' diye adını koymuşlardı. Böylesine bir zulüm olur mu? Biz, Türkiye'nin her yönüyle beraber normalleşmesini sağlamamız lazım. Bunlardan bir tanesi de şu anda temelini attığımız ve açılışlarını yaptığımız okullardır."



