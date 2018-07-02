"Muhalefet, iktidar yanlılarının tezlerine, saldırıyla karşı durdukça kendini anlatma fırsatını bulamaz"

Sözcü yazarı Ayşe Sucu, muhalefetin iktidar yanlılarının tezlerine, saldırıyla karşılık vermesinin yanlış olduğunu söyledi. "İktidara oy veren seçmeni ikna etmek yerine kendinden uzaklaştırmanın en basit yolu cahil vb. sıfatlarla itham etmektir" diyen Sucu, muhalefetin iktidar tezlerine kişisel saldırı ile karşı durdukça o kitleye kendini anlatma fırsatı bulamayacağını ifade etti.

Sucu'nun "Seçimler, liderlik, iktidar-muhalefet sarmalı" başlığıyla (2 Temmuz 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Muhalefetin, kendi seçmenini konsolide etmek ve AKP seçmenini karşısına almak yerine, bir türlü oy devşiremediği bu kitleyi iknaya çabalaması gerekmektedir. Bu kitleyi ikna etmek yerine kendinden uzaklaştırmanın en basit yolu ise iktidar partisine oy veren vatandaşlarımızı cahil vb. sıfatlarla itham etmektir. Muhalefet, iktidar yanlılarının tezlerine, antitezle itiraz yerine, kişisel saldırı ile karşı durduğu sürece o kitleye kendini anlatma fırsatını asla bulamayacaktır.

İdeolojik ve sosyolojik temellere geri dönecek olursak; bir iktidarın devamlılığını sağlayan en önemli etken korkudur. Bu kimi zaman dış güçlerden, kimi zaman terörden korkan halkın tek kurtarıcı olarak iktidarı görmesinin sağlanmasıyla işlenebilir. Mevcut durumda ise kendi toplumsal statüsünü bu iktidar vasıtasıyla ilk kez tanımlayabilen kalabalık bir kitle statü kaybı yaşamaktan korkmaktadır. Erdoğan'a karşı yapılan muhalefetin temel argümanı olan “kamplaştırma”, muhalefetin de stratejisi olmamalıdır.

CHP'nin, kendi seçmeninin dışındaki kitlelerde sahip olduğu algı problemi; AKP'den, siyasal İslamcı cenahtan kopmuş ya da HDP dilini kullanan isimleri vekil listelerine ekleyerek bitirilecek kadar basit değildir. Sosyolojide zayıf olan taraf, güçlü olan tarafın en zayıf olanlarını alır. Ezcümle CHP'nin, Türkiye sosyolojisini reel düzlemde yeniden okuması gerekiyor.