-Muhalefet Hristofyas'ın istifasında ısrarlı LEFKOŞA (A.A) - 07.2011 - Kıbrıs Rum kesiminde askeri deniz üssünde 11 Temmuz'da meydan gelen ve 13 kişinin öldüğü patlamayı soruşturan Polis Poliviu'nun hazırladığı raporda patlamanın ''baş sorumlusu'' olarak gösterilen Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın sorumluluklarını üstlenmeyi reddetmesi ve muhalefetin de istifasını istemesi Kıbrıs Rum kesiminde siyasi krize dönüşüyor. Polis Poliviu'nun Hristofyas'ı sorumlu gösterdiği raporu perşembe günü Rum Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek ve siyasi partiler Poliviu'nun bulgularıyla ilgili görüşlerini açıklayacak. Perşembe günkü meclis toplantısında, Hristofyas'ı istifaya çağıracak bir karar çıkması da bekleniyor. Rum muhalefet partileri, Hristofyas'ın istifa etmemesi durumunda, meclis kanalıyla baskı yapmaya hazırlanıyor. Rum meclisinde oy çokluğu muhalefette bulunuyor. Rum basın haberlerine göre, Rum siyasi partileri Hristofyas'ın istifa etmesi veya etmemesi durumuyla ilgili çeşitli ''kriz aşma'' senaryoları üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas arasında ekim ayı sonunda New York'ta yapılacak üçlü Kıbrıs görüşmesinin ertelenmesi de önerildi. Komunist AKEL partisi dışındaki Rum siyasi partileri, ''siyasi krizden çıkış yolu'' olarak Hristofyas'ın istifasında ısrarlı. Partiler, Hristofyas'ın istifası halinde Şubat 2013'de yapılacak başkanlık seçimine kadar bir geçiş hükümetinin görevi üstlenmesi ve ortak bir aday üzerinde duruyor. Partiler, Hristofyas'ın istifa etmemesi durumunda, Kıbrıs görüşmelerindeki müzakerecilik görevinin ''gayrı meşrulaştırılması'' için, bütün muhalefet partilerinin Ulusal Konsey'den muhtemel çekilme fikrini de gündemlerinde tutuyor.