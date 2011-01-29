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Dünya

MUHALEFET ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI YAPTI ANKARA (A.A)

29 Ocak 2011 00:12

-MUHALEFET ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI YAPTI ANKARA (A.A) - 28.01.2011 - Mısır'da muhalefetteki Vafd Partisi, erken parlamento seçimine gidilmesi, geçici bir hükümet kurulması ve Devlet Başkanı'nın görev süresini kısıtlayacak anayasa değişiklikleri yapılması çağrısında bulundu.  Liberal milliyetçi eğilimli partinin lideri Seyid el Bedevi, Devlet Başkanının görev süresinin kısaltılacağı ve en çok iki kez seçilebileceği şekilde anayasa değişikliği istedi.   Bedevi'nin partisi Kasım'daki parlamento seçimini protesto etmişti.  

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