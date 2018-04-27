"Muhalefet dışlarsa, HDP cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu boykot edebilir"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı ortak aday arayışının dışında tutulan HDP’den “Bizi dışarıda bırakarak aday arama siyaseti, Saray’ın siyasetiyle aynı olur” açıklaması geldi. Diğer muhalefet partilerinin sıfır baraj ittifakı kapsamında bir araya gelmesi ve kendilerinin bu ittifakın dışında bırakılması durumunda HDP’de Cumhurbaşkanlığı seçiminin olası ikinci turunu boykot edilebileceği dillendiriliyor.

Cumhuriyet'ten Mahmut Ilıcalı'nın haberine göre, HDP’de 24 Haziran seçimlerine yönelik stratejilerin belirlendiği önceki gün başlayan toplantılara dün de devam edildi. Edinilen bilgiye göre, HDP’nin birinci turda Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş’ın olması yönünde büyük oranda fikir birliği sağlandı. Ancak HDP’nin Demirtaş’ın adaylığını 1 Mayıs’tan sonra açıklayacağı ve son ana kadar görüşmelerin devam edeceği ifade ediliyor. Parlamento seçimlerine yönelik çalışmaların ise son ana kadar devam edeceği kaydedildi. HDP içinde CHP’nin gündeme getirdiği ve diğer muhalefet partilerinin de sıcak baktığı “sıfır baraj ittifakına” yeşil ışık yakılmıştı. Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarında sıfır baraj ittifakına destek kararı çıkmasına karşın; diğer muhalefet partilerinin bu doğrultuda yaptığı görüşmelerde HDP bugüne kadar denklem dışında tutuldu.

Boykot da gündemde

Diğer muhalefet partilerinin sıfır baraj ittifakı kapsamında bir araya gelmesi ve kendilerinin bu ittifakın dışında bırakılması durumunda HDP’de Cumhurbaşkanlığı seçiminin olası ikinci turunu boykot edilebileceği dillendiriliyor. Kulislerde, muhalefet partilerinin yüzde 10 barajının sıfırlanması konusunda bile bir araya gelemediği bir durumda “Türkiye’yi birlikte yönetme” vaadinin anlamsız olacağı ve HDP dışlanırken, tabanın yönlendirilemeyeceği ifade ediliyor. Böyle bir durumda, özellikle Kürt seçmenin politik bir duruşla ikinci turda sandığa gitmeyeceği ve doğal bir boykotun yaşanabileceği, HDP’nin dışlanmasının seçmende muhalefetin iktidardan farksız olduğu izlenimini kuvvetlendireceği konuşuluyor.

CHP’nin gündeme getirdiği sıfır baraj ittifakına İYİ Parti, SP ve DP gibi siyasi partiler, HDP’nin yer almaması koşuluyla sıcak bakıyor. Özellikle İYİ Parti’nin HDP’yle sıfır baraj ittifakında bir arada olmak istemediği biliniyor.

Temelli: Kazanacağız

Seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfa’ya giden HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP’nin seçeceği adayın Türkiye’nin adayı olduğunu söylerek, “Adayımız umudun adayıdır. HDP’ye dokunmadan aday arıyorlar, bizsiz olmaz. Bizi ötekileştirerek yaptığınız siyasetin Saray’dan farkı olmaz. Gelin bu Türkiye’nin adayında hep beraber buluşalım. İkinci turu soruyorlar. Birinci turda da kazanacağız ikinci turda da biz kazanacağız” dedi.

AKP milletvekillerine “Seçim zamanı Kürtlüğünüz aklınıza geliyor” diye tepki gösteren Temelli, sözlerini şöyle sürdürdü: “AKP’li Kürt milletvekilleri dolaşacak, ‘Barışı biz getireceğiz’ yalanları söyleyecek. Meclis Başkanı ‘Kürt illeri yoktur’ dediğinde ses çıkmıyor. Biz inançlarımıza sahip çıkacağız, her türlü inanca saygı göstereceğiz. İster mütedeyyin, ister Alevi, ister inançsız. Bir arada yaşamak insanın erdemidir. Birbirimizle güç bulur, birbirimizle bu zenginliği var ederiz.”

Aday adaylığı komisyonu

HDP, milletvekili aday adaylık başvurularını için komisyon kurularak çalışmaya başladı. Edinilen bilgiye göre; kadın, engelli ve genç kontenjanından aday adayı başvurusunda bulunacaklar için hiçbir ücret alınmayacak. HDP’de milletvekili aday adayı olmak için ilk istifa ise HDP Meclis Grup Müdürü olarak 11 yıldır görev yapan Mehmet Ali Oral’dan geldi.