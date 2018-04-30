Muhalefet, cumhurbaşkanı adaylarını bu hafta açıklayacak

24 Haziran’da yapılacağı açıklanan, erken seçim kararı için kritik haftaya girildi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Cumhur İttifakı’ adına aday olduğu seçimlerde Erdoğan’a resmen rakip olan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener dışında diğer adaylar da bu hafta belli olacak.

“Her ne olursa olsun adayım” diyen Akşener dışında 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ‘geniş mutabakat oluşmadığı’ gerekçesiyle aday olmamasının ardından gözler CHP’nin ve Saadet Partisi’nin adaylarına çevrildi.



Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, seçimlerin ikinci tura kalması ihtimalini güçlendiren bu durumun ardından İlhan Kesici, Yılmaz Büyükerşen ve Muharrem İnce’yi tartışan CHP’de Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen’in şimdiden belediyedeki özel eşyalarını topladığı öne sürüldü. Büyükerşen’in ‘ilerlemiş yaşı’ nedeniyle Cumhurbaşkanı adayı olamayacağını ifade eden bir kısım partililer ise aday olacak kişinin ‘sürpriz bir isim’ olabileceğini öne sürüyor.



Cumhurbaşkanı adayının salı günü açıklanabileceğini ifade eden CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, daha öne bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, “1 Mayıs ile 5 Mayıs arasında bir tarihte adayımızı açıklayacağız. Salı sallanabilir” demişti.

Saadet’te üç isim gündemde

Abdullah Gül’ü adaylık için ikna edemeyen Saadet Partisi’nde ise çeşitli isimler etrafından konuşmalar devam ediyor. Parti üyelerine verilen ‘Saadet Kart’ üzerinden internet ortamında anket başlatan parti yönetimi, “Cumhurbaşkanı adayımız kim olsun” sorusuna yanıt olarak ise üç ismi seçenek olarak sundu. Bu isimler, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ve AKP’nin kurucularından Abdüllatif Şener oldu.

Edinilen bilgilere göre HDP seçmeninin “İkinci turda Erdoğan’ın hangi rakibini desteklersiniz?” sorusuna yüzde 17 ile en fazla Şener yanıtı verilmişti. Gül ise yüzde 16 ile ikinci sırada kalmıştı. Saadet Partisi ikinci turda şansı olduğu için Şener ismini gündeminden düşürmüyor. Parti yönetimi, adaylarını yarın açıklayacaklarını duyurdu.

HDP’de sürpriz yok

Son iki yıldır polis operasyonlarına maruz kalan, birçok önemli ismi cezaevinde tutulan HDP ise tıpkı 2014 yılında yapılan seçimlerde olduğu gibi yeniden Selahattin Demirtaş’ı aday gösterecek. Adaylık açıklaması için son ana kadar beklenmesi kararı alınan partide gözler bugün İstanbul’da görülecek duruşmada olacak. Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder’in yargılandığı davanın bu duruşmasında ceza kararı çıkabilir. Eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş’ın adaylığının bir şekilde engellenmesi durumunda ise yerine Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu aday gösterilecek.

4 Mayıs’ı işaret etti

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 4 Mayıs’ta adaylarını kamuoyu ile paylaşacaklarını belirterek, “Türkiye’yi kucaklayacak olan, Türkiye’nin sorularını çözecek olan, Türkiye’nin barışına, demokrasisine, eşitliğine ve özgürlüğüne olan sevdası ile sizlerin karşısına çıkacak olan bir adayımız olacak. 4 Mayıs tarihinde Türkiye kamuoyu ‘evet işte benim adayım budur’ diyebilecek” ifadesini kullandı.