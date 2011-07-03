-MUHALEFET CHAVEZ'İN DURUMUNU TARTIŞIYOR KARAKAS (A.A) - 03.07.2011 - Venezuela muhalefeti, Devlet Başkanı Hugo Chavez'in durumunun, ülkenin güvenlik ve egemenliğine karşı tehdit oluşturduğunu ileri sürdü. Muhalefetteki Hristiyan demokrat COPEI partisinin başkanı Roberto Enriquez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Küba'da kanser tedavisi görmekte olan Chavez'in, bu riskin giderilmesi için, yetkilerini devretmesi gerektiğini kaydetti. Enriquez, "devletin güvenliğiyle ilgili konular, ülke toprakları dışından yönlendirilemez. Devlet işleri, yabancı bir ülkenin tesislerinde konuşulamaz" dedi.