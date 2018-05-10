"Muhalefet bunları yaparsa T A M A M meselesi tarihe geçer"

Cumhuriyet yazarı Özgür Mumcu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" ifadesi sonrası sosyal medyada başlayan "tamam" kampanyasıyla ilgili olarak "Muhalefet, tamamın muhalefeti ortaklaştıran yanının altını çizer, tamamın iktidarın işine yarayacak kutuplaştırıcı yanından sakınırsa, T A M A M meselesi tarihe geçer. Diğer türlü de geçer ancak bir dipnot olarak" dedi.

Özel'in "T A M A M derken" başlığıyla yayımlanan (10 Mayıs 2018) yazısında, AKP'nin, kendini Menderes geleneğiyle beraber anmayı sevdiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Oysa uyguladığı parti devleti siyaseti sebebiyle şimdi bir 'Tamam, söz milletindir' tepkisiyle karşı karşıya. Sayın Erdoğan, 'Tamam İnşallah' diyerek 1994’te İstanbul’a belediye başkanı olmuştu. Şimdi o slogan terse döndü. Sembolik anlamı doludur ve boş iş değildir. Muhalefet, tamamın muhalefeti ortaklaştıran yanının altını çizer, tamamın iktidarın işine yarayacak kutuplaştırıcı yanından sakınırsa, T A M A M meselesi tarihe geçer. Diğer türlü de geçer ancak bir dipnot olarak."