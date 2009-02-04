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Spor

Muhalefet atağa kalkıyor

Beşiktaş'ta, mali genel kurula kısa bir süre kala sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

04 Şubat 2009 02:00


Beşiktaş'ta, mali genel kurula kısa bir süre kala sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı camianın önde gelen isimlerinin, başkan Yıldırım Demirören'e karşı biraraya gelecekleri iddia edildi.

Beşiktaş'ta muhalafet, güçlü bir yönetim oluşturmak için çalışmalarına hız verdi.

Kulislerde, önümüzdeki yıl mart ayında yapılacak olağan kongrede, Yıldırım Demirören'in karşısına aday çıkarmak için hazırlıklar yapıldığı konuşuluyor.

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç önderliğinde, bir grup işadamı ve kongre üyesinin cuma günü biraraya gelerek, Tuncay Özilhan'ı başkan adayı olması için ikna etmeye çalışacağı ve strateji belirleyeceği iddia ediliyor

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