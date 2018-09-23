"Muhafazakar yazarların 'içeriden' eleştirileri; 'Kendimize çekidüzen vermeliyiz' vurgusu var"

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, muhafazakar yazarların bir süredir yazılarında 'içeriden eleştiri' yaptığına dikkati çekti. Hakan, söz konusu yazarlarda, "Neler oluyor bize' havası var, 'Kendimize çekidüzen vermeliyiz' vurgusu var, 'Değerlerimizi kaybediyoruz' serzenişi var, dejenerasyondan yakınma var" dedi. Hakan, eleştiri sürecinin muhafazakâr dünya açısından 'çok kıymetli olduğunu' savundu.

Ahmet Hakan'ın "Muhafazakar yazarların 'içeriden' eleştirileri" başlığıyla ele aldığı yazısında işaret ettiği noktalar şöyle:

- Yeni Şafak’ta Aydın Ünal, çok önceden başlattığı içeriden eleştiri sürecini bütün hızıyla sürdürüyor.

- Abdurrahman Dilipak’ın somut hedef belirtmeden yazdığı çok sert iç eleştiri yazıları bayağıdır dikkat çekiyor

- Yusuf Kaplan’ın medeniyet eksikliğine vurgu yapan ve mevcut durumu beğenmeyen yazıları var.

- En son iyi şair İbrahim Tenekeci’nin Yeni Şafak’ta yazdığı ve herkesi etkileyen içeriden eleştiri yazısı...

Ne var bu yazılarda?

- “Neler oluyor bize” havası var.

- “Kendimize çekidüzen vermeliyiz” vurgusu var.

- “Değerlerimizi kaybediyoruz” serzenişi var.

- Dejenerasyondan yakınma var.

Ben bu eleştiri sürecinin muhafazakâr dünya açısından çok ama çok kıymetli olduğunu düşünüyorum.

Çünkü eleştirinin olmadığı yerde çürüme kaçınılmazdır ve çürümenin önüne de ancak bu tür içeriden eleştirilerle geçilebilir."

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