Muhafazakar siyasetçi: Tanrı California'yı liberal olduğu için yangınla cezalandırıyor

T24 Haber Merkezi

ABD'nin Ohio eyaletinin Cumhuriyetçi Parti bölge başkanlarından David Johnson'ın sosyal medyada California ile ilgili yaptığı paylaşımlar büyük tepki gördü. Johnson yaptığı paylaşımlarda çıkan orman yangınlarını "Liberal California'ya Tanrı'nın cezası" olarak değerlendirdi.

Şu ana kadar 79 kişinin hayatını kaybettiği, binlerce insanın evinden olduğu ve yaklaşık bin kişinin hala kayıp olduğu bir felakete yapılan yakıştırma hem Cumhuriyetçiler, hem de Demokratlar tarafından büyük tepki gördü. Demokrat Parti'nin Ohio eyalet örgütlenmesinin liderlerinden David Betras, paylaşımların rahatsız edici olduğunu belirtti ve Johnson'a "korkak" diyerek istifasını istedi.

Johnson gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada sözlerinin çarpıtıldığını ve paylaşımların "mecazi" anlamda olduğunu belirtti.