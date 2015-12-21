Muhafazakâr Parti'ye oy çağrısı yapan Telegraph'a 30 bin Pound ceza

İngiltere’deki genel seçimler öncesinde okurlarına elektronik posta aracılığıyla Muhafazakâr Parti’ye oy vermeleri çağrısında bulunan The Telegraph gazetesine 30 bin pound (yaklaşık 130 bin Türk lirası) ceza verildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Muhafazakar Parti’ye yakınlığı ile bilinen Telegraph, İngiltere’de 7 Mayıs’ta gerçekleştirilen seçimler öncesinde, gazete abonelerine bir e-mail göndermişti. Gazetenin editörlerinden Chris Evans tarafından hazırlanan e-mail’de, 7 Mayıs seçimleri ‘1979 bu yana gerçekleştirilen en önemli seçim’ olarak nitelendirilmiş ve “The Daily Telegraph okurlarına, Muhafazakarlara oy vermeleri çağrısında bulunuyor” ifadelerine yer verilmişti.

Telegraph tarafından gönderilen bu mail hakkındaki şikayetleri inceleyen Adalet Bakanlığı’na bağlı İngiltere Enformasyon Dairesi, gazeteye 30 bin Pound para cezası verdi.

Enformasyon Dairesi’nin Uygulama Dairesi Başkanı Steve Eckersley de karara ilişkin olarak, “İnsanlar, gazetenin editöryal içeriğinin bir tarafın siyasi kararlarını etkilemeye çalıştığının farkında olabilir. Ancak The Telegraph, insanlara e-mail atarak onlara bir siyasi partiye oy verme çağrısı yapmasıyla sınırı aştı” değerlendirmesinde bulundu.

Dar bölgeli seçim sisteminin uygulandığı İngiltere’nin 650 üyeli parlamentosunda, Muhafazakar Parti 330, en yakın rakibi İşçi Partisi ise 232 sandalye kazanmıştı.