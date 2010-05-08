T24 LogoT24 Logo
Dünya

Muhafazakar Parti 306 sandalye kazandı

08 Mayıs 2010 00:23

 T24-İngiltere'de 5 yıl aradan sonra yapılan genel seçimde oyların sayımı tamamlandı.
     Oy verme işleminin dün yerel saatle 22.00'de (TSİ 24.00) sona ermesinin ardından sandıklar açılmaya başladı ve İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'den toplam 649 bölgeden milletvekili adayları belirlendi. 650. bölge olan ''Thirsk and Malton'' bölgesinde milletvekili adaylarından birinin kampanya döneminde hayatını kaybetmesi dolayısıyla ise, bu bölgede seçim 27 Mayıs tarihine ertelendi.
     Ancak bu bir sandık seçim sonucunu etkilemiyor. Ülkedeki siyasi partilerin yüzdeleri ve milletvekili sayıları şöyle:
     Muhafazakar Parti (David Cameron): Yüzde 36 (306 milletvekili)
     İşçi Partisi (Gordon Brown): Yüzde 29 (258 milletvekili)
     Liberal Demokrat Parti (Nick Clegg): Yüzde 23 (57 milletvekili)
     Diğer partiler: Yüzde 11,9 (28 milletvekili)
     İngiltere'de bu seçimde 1974 yılından bu yana ilk kez hiçbir siyasi parti, çoğunluk için gerekli olan 326 sayısına ulaşamadı ve İşçi Partisinin 13 yıllık tek başına iktidar dönemi sona erdi. (aa)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24