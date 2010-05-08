Muhafazakar Parti 306 sandalye kazandı

T24- İngiltere'de 5 yıl aradan sonra yapılan genel seçimde oyların sayımı tamamlandı.

Oy verme işleminin dün yerel saatle 22.00'de (TSİ 24.00) sona ermesinin ardından sandıklar açılmaya başladı ve İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'den toplam 649 bölgeden milletvekili adayları belirlendi. 650. bölge olan ''Thirsk and Malton'' bölgesinde milletvekili adaylarından birinin kampanya döneminde hayatını kaybetmesi dolayısıyla ise, bu bölgede seçim 27 Mayıs tarihine ertelendi.

Ancak bu bir sandık seçim sonucunu etkilemiyor. Ülkedeki siyasi partilerin yüzdeleri ve milletvekili sayıları şöyle:

Muhafazakar Parti (David Cameron): Yüzde 36 (306 milletvekili)

İşçi Partisi (Gordon Brown): Yüzde 29 (258 milletvekili)

Liberal Demokrat Parti (Nick Clegg): Yüzde 23 (57 milletvekili)

Diğer partiler: Yüzde 11,9 (28 milletvekili)

İngiltere'de bu seçimde 1974 yılından bu yana ilk kez hiçbir siyasi parti, çoğunluk için gerekli olan 326 sayısına ulaşamadı ve İşçi Partisinin 13 yıllık tek başına iktidar dönemi sona erdi. (aa)