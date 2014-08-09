'Muhafazakar Ekmel bunların adayı, eyy yavrum tövbe tövbe'

Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Tayyip Erdoğan Konya’da “Ahh kardeşlerim ahh. Şu baş örtülü kardeşlerim ne zulme uğradı bee. Bu ülkede ayrımcılık yaptınız. Siz okuyabilirsiniz, siz başörtülü olanlar ancak hizmetçi olabilirsiniz dedi. Bu muhafazakar Ekmel de bunların adayı. Eyy yavrummm tövbe tövbee. Tencere kapak meselesi. Kızlar önemli üniversitelere gireceksiniz göreceğim, başaracaksınız” dedi.

Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan, Konya'da konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Sen vefanın şehrisin Konya. Sen Selçuklu'nun başkentisin. Sen bizim kadim mücadelemizin ilham kaynağısın. Sen sevdamsın Konya. Sen kutup yıldızımsın Konya. Bir kitabı kapatıp yeni bir kitabı açarken bunu senin görmeni istedim Konya. Yeni bir yola çıkarken senin de olmanı istedim Konya. Sen elinle, dilinle bizimlesin. Bu manzarayı şu an tüm Türkiye seyrediyor. Bu manzarayı hayranlıkla izliyorlar, belki de sevinç gözyaşlarıyla izliyorlar Konya. Sizin bu duruşunuz, dualarınız Bağdat’tan, Musul’dan, Erbil’den bile duyuldu, "Amin" denildi.

‘Geri adım atmayacaksınız’

Sesiniz Kilis’ten, Gaziantep’ten duyuldu. Sizin birliğiniz, kardeşliğiniz mazlumları kurtaracak. Dimdik durmaya devam edeceksiniz. Dik duracağız diklenmeyeceğiz. Geri adım atmayacaksınız. Bir büyük mücadeleyi bir fethe ulaştırdınız. Sizlerin her biri bir Alparslansınız bunu unutmayın. Bizi tahkir edenlerin dönemleri geçti. Konya’nın camilerini yıkıp ahır yapanlar gitti. Bizim inançlarımızı aşağılayanlar kaybetti. Artık millet kazandı. Millet sarsılmaz şekildeki egemenliğini ilan etti. Milletimize sahip çıkıyoruz. Dedik ki mitingimizi Konya’da yapalım. Burada noktayı koyuyoruz ama bu tabloyu gördükten sonra yarın Konya tarih yazacak. Artık saatleri konuşuyoruz.

‘Sabaha kadar çalışıyoruz'

Ablalar yarın sabaha kadar çalışıyoruz. Bizim ablalarımız burada. Sandıkları patlatacağınıza inanıyorum. Sakın ha sandıktan tutanaklarınızı almadan ayrılmayın. Her türlü hileye o tutanakla cevap vereceksiniz. Bağışçılar burada önemli. Şu ana kadar 1,5 kardeşimiz bağışta bulundu sağ olsunlar. 57 milyon TL bağışta bulunuldu şu ana kadar. 1 lira da olsa, 5 lira da olsa yatıranın muhalefete vereceği bir cevap var. Başbakan ve Ak Parti Genel Başkanı olarak belki de bugün benim son mitingim. İstedim ki kapanışın duasını da Konya yapsın…

Bunlar hangi yüzle milletin karşısına çıkıyorlar. Bunlarda yüz yok ki o yüzden iki tanesi sipariş adayla çıktılar. Yarın birilerinin de sayfası kapanacak. Yarın o yüzden çok önemli. Yarın farklı olacak. Eski Türkiye geride kalacak. Milletin arzusunu reddeden devlet anlayışı geride kalmıştır. Baş örtüsü meselesi. Ahh kardeşlerim ahh. Şu baş örtülü kardeşlerim ne zulme uğradı bee. Bu ülkede ayrımcılık yaptınız. Siz okuyabilirsiniz, siz başörtülü olanlar ancak hizmetçi olabilirsiniz dedi. Bu muhafazakar Ekmel de bunların adayı. Eyy yavrummm tövbe tövbee. Tencere kapak meselesi. Kızlar önemli üniversitelere gireceksiniz göreceğim, başaracaksınız.

Bunların hayatı istismar. Ya olduğunuz gibi görünün, ya da göründüğünüz gibi olun. Gençler biz seçme ve seçilme yaşını 30 yaştan 25’e indirdik. Güya da profesör. Biz diyor meclisi çoluk çocuğa mı bırakacağız. Sen ne biçim profesörsün. Biz 25’e indirdik ama yetmez ama şimdi 18’e indireceğiz. Biz 21 yaşında karanlığı kapatıp aydınlığa açan Fatih’in torunlarıyız. Gençlere güveniyoruz, meclisi onlara da açacağız. Genç ve dinamik bir kadroyu dünyaya.

Azınlıklar hangi dinden, hangi inançtan olursa olsun, Ermeni, Rum, Yezidi, Süryani kim olursa olsun onlar da bu ülkenin eşit vatandaşlarıdır ve bizim güvencemiz altındadır. Kimse dilinden dolayı aşağılanamaz.

MHP’ye gönül veren ülkücülere sesleniyorum. Kimin peşinden gittiğinizin bir muhasebesini yapın. CHP’ye gönül verenler bir kez daha düşünün. Savaş Ay’ın programını izlediniz mi? Rezilliği izlediniz mi? Sırıtıyor ya sırıtıyor. 3 yaşındaki çocuğun kolu kesiliyor ama sırıtıyor. Sorumlu olan sensin. Faturayı bakana kesmek istiyor. Bütün bu pisliklerin üzeri böyle kapatıldı. İsmini vermeyeceğim bir bakan 5 milyar dolar dolandırdı dedi, Rahşan affıyla yırttı. Yaşar okuyan ya ismini vereyim. Kendisinin açıklaması var.

Yargıya gidiyorlar. Baskın yapıyorlar. Şovmen bunlar yaa. Tuzlukları da var bunların malum. Sen vekil misin gözaltında olanlarla poz veriyorsun fotoğraf çektiriyorsun. Gidersin savcıyla konuşursun ama onlarla o tür pozu vermek niye. Bunlarla ilgili yasal bir süreç başlayacak. Bunların da bedelini ödeyeceksiniz. Size sözümüz vardı, inlerine girdik. Çıkmış bir savcı Başbakan’a meydan okuyor. Bakana meydan okuyor. Yahu sen savcı mısın başka bir görevle mi görevlisin. Önce hakkında açılan davalar var, sanık konumundasın bunlardan bir kurtul. Şovmenlik yapmaz savcı. Bu bir veda değil. Bu olsa olsa eski Türkiye’ye vedadır. Her birinizden tek tek helallik diliyorum